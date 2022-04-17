17.04.2022
17:17
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Спорт

Серебро чемпионата РФ у якутской шашистки

Матрена Ноговицына стала серебряным призером быстрой программы чемпионата России по стоклеточным шашкам.
Итоги быстрой программы.
Женщины: 1 место — Айгуль Идрисова (Республика Башкортостан) 15 очков; 2 место — Матрёна Ноговицына (Республика Саха (Якутия) 14 очков; 3 место — Алия Аминова (Республика Башкортостан) 12 очков.
Мужчины: 1 место — Александр Гетманский (Тульская область) 13 очков; 2 место — Сергей Белошеев (Республика Крым) 12 очков; 3 место — Андрей Калмаков (Тверская область).
Сегодня 17 апреля состоится молниеносная программа Чемпионата России. тгк Спорт Якутии

Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
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