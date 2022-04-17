Серебро, бронза и путевки в сборную ДФО по художественной гимнастике

: В Якутске завершился региональный этап спартакиады учащихся по художественной гимнастике

Второй этап XI летней Спартакиады учащихся России по художественной гимнастике завершился в городе Якутске. Лидером соревнований стала сборная Хабаровского края, которая завоевала золото в командном многоборье, групповой и личной программах. Якутия выиграла серебро и бронзу спартакиады.

“Мы от всей души поздравляем победителей и призеров соревнований: Хабаровский край, Сахалинскую область, Приморский край, Бурятию и команду Якутии с большим достижением! Уверена, что вы достойно представите наш регион на всероссийском этапе спартакиады, который состоится в июне этого года», — сказала президент Федерации художественной гимнастики Якутии Людмила Николаева.

Победителями в командном многоборье стали спортсменки из Хабаровского края: Виктория Амелькова, Александра Белякова, Екатерина Бондаренко, Милана Бубнова, Ирина Гуськова, Полина Колпащикова, Евгения Колчина, Полина Муратова, Вероника Уза.

Второе место заняла команда Якутии: Арина Алексеева, Аэлита Ершова, Екатерина Ибрагимова, Кюннэй Устинова, Дария Мохначевская, Зарина Борисова, Дарья Христофорова, Анастасия Степанова, Нарияна Петрова, АлексаНиколаева.

Бронзу выиграли спортсменки из Сахалинской области: Алина Абдиллаева Антонина Болдова, Эльвира Олифир, Алина Пак, Виолетта Смолярчук, Милана Сиверцева, Екатерина Таннерберг, Юлия У и Диана Холодкова.

В групповых упражнениях золото выиграла команда Хабаровского края, серебро — Приморский край, бронзу — Якутия.

В индивидуальной программе первое место заняла — Ирина Гуськова (Хабаровский край), второе место — Зарина Борисова (Якутия), третье место — Анастасия Гусева (Бурятия), четвертое место — Полина Колпащикова (Хабаровский край), пятое место — Дарья Христофорова (Якутия).

Отметим, что в команду Дальневосточного Федерального Округа на финальный этап спартакиады отобрались якутянки Зарина Борисова и Дарья Христофорова.

Главный судья соревнований, президент Федерации художественной гимнастики Ульяновской области Татьяна Грибкова отметила растущий уровень мастерства гимнасток ДФО.

“Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Художественная гимнастика активно развивается на Дальнем Востоке. В частности, сегодня якутские спортсменки стояли на пьедестале и в командном зачете, и в групповом, и в индивидуальном. Это большой успех для якутской художественной гимнастики. Я надеюсь, что с этого ковра выйдут новые мастера спорта и на взрослых чемпионатах они также смогут встать на пьедестал. Федерация художественной гимнастики Якутии уделяет этому большое внимание”, — подчеркнула она и поблагодарила от имени делегаций регионов за теплый прием президента Людмилу Николаеву.

Во время пресс-подхода также были озвучены планы республиканской федерации и сборных команд. Ближайшая задача старшей сборной заключается в получении квалификации мастеров спорта Российской Федерации. Младшая команда ведет подготовку к участию в Международных играх “Дети Азии”, которые состоятся в июле этого года.

“В стратегических планах нам нужно больше залов для занятий гимнастикой, мы хотим расширить географию присутствия федерации внутри республики, поэтому будем очень рады, если главы муниципалитетов выразят инициативу и активную поддержку. Хотим, чтобы нашим прекрасным видом спорта занималось как можно больше девочек в Якутии”, — отметила Людмила Николаева.

Одним из важнейших направлений деятельности организации также является расширение тренерского состава республики. Президент федерации в этой части ведет работу с Национальным университетом имени Лесгафта, лучшим в стране вузом, который готовит педагогов по художественной гимнастике.

“Планируем обеспечить гимнасток из якутской сборной целевыми местами для обучения, чтобы после курса они могли вернуться в республику и тренировать подрастающее поколение. С каждым годом интерес к художественной гимнастике растёт, сейчас ею занимаются более тысячи девочек в Якутии», — также сообщила Людмила Валерьевна.