Сербия на последней минуте вырвала путевку на ЧМ-2022

Под занавес европейского отбора календарь и таблица ЧМ-2022 подготовили болельщикам сразу несколько очных битв лидеров между собой. Самой напряженной и непредсказуемой из них стала игра Португалии против Сербии. Обе команды набрали по 17 очков и матч на стадионе “Да Луш” в Лиссабоне решал, кто получит прямую путевку в Катар.

Первый выстрел сделали хозяева. Уже на 2-й минуте Бернарду Силва возле чужой штрафной обокрал Гуделя, Ренату Саншеш подхватил мяч и сильно пробил мимо голкипера. 1:0.

Спустя несколько минут сербы ответили. Милинкович-Савич послал мяч в ворота Патрисиу, но секундой ранее Миленкович нарушил правила и гол отменили. Затем был удар в штангу Влаховича, а на 33-й минуте гости сравняли счет. После выстрела Тадича Руй Патрисиу не удержал мяч и тот медленно пересек линию ворот. 1:1.

Под конец первого тайма сербы снова забили, но их гол опять был отменен, теперь из-за офсайда.

Вторая половина игры выдалась менее активной. Португальцы, опережая соперника в таблице по дополнительным показателям, стали сушить игру и Сербия долгое время ничего не могла с этим поделать. Но на последней минуте все перевернулось. Тадич навесил и Митрович головой послал мяч в сетку.

1:2 и времени, чтобы отыграться, у хозяев уже не было.