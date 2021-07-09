Сентябрь 2021 года – выборы предстоят интересные

Выборы 2021… Конкуренция, судя по числу выдвигающихся и подающих документы на регистрацию для участия в выборах кандидатов, только усиливается. Это зафиксировано и в материалах доклада «Политическая конкурентность на современных выборах в России» Фонда исследований проблем демократии.

На наших глазах формируется актуальная конфигурация участников выборного процесса. Это общероссийская тенденция, и она проявляется и в регионах. В частности, мы видим такую картину у нас в республике.

Так что, судя по всему, выборы предстоят конкурентные и потому весьма интересные. Не только для кандидатов и избирателей, но и для относительно молодого института общественных наблюдателей, которым предстоит не менее интересная и серьёзная работа в этом политическом сезоне.