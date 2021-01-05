05.01.2021
23:38
48

Общество

Сенсация: в Якутии живет говорящая собака!

В Якутии в селе Бердигестях живет белая собака, которая учится петь и говорить!

Источник: https://www.instagram.com/do5or15.08.2020/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх