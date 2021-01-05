05.01.2021
23:38
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Общество
Сенсация: в Якутии живет говорящая собака!
В Якутии в селе Бердигестях живет белая собака, которая учится петь и говорить!
#Сенсация: в Якутии живет говорящая собака!#Сенсация: в Якутии живет поющая собака!#Сенсация: в Якутии собака поет песню!
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