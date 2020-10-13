Сенсация! В Якутии ученые открыли новое антиковидное средство

Еще одно якутское антиковидное средство для профилактики от коронавируса: или якутские ученые-биотехнологи рекомендуют

Якутские биотехнологии Надежда Петровна ТАРАБУКИНА и Михаил Петрович НЕУСТРОЕВ вместе со своими коллегами лаборатории разработки микробных препаратов Якутского НИИ сельского хозяйства (http://agronii.ysn.ru/?page_id=2753) с 80-х годов осуществляли уникальные исследования «якутского микромира», значимость которых приходит только сейчас.

Аналогии их микробиологическим изысканиям можно составить примерно такие. Наши якутские ученые-аграрники обосновали наличие уникальных пород северных домашних животных – якутской лошади и якутской коровы. Они исследовали их фенотипические, а сейчас и генетические характеристики, хотя работ по генотипированию еще предостаточно. Уникальные породы – результат нескольких веков народной якутской селекции, осуществленной нашими прозорливыми и предприимчивыми предками! Благодаря им, без преувеличения, народ саха и сформировался, расселился, выжил и развивается по сей день на обширной, но экстремальной по климатическим характеристикам территории многолетней мерзлоты.

Тоже самое можно сказать о симбиотическом микромире организмов, который находился вокруг саха – в почве, водоемах, на растениях и микрофлоре домашних и диких животных, которые саха потребляли в пищу. Значимость их еще предстоит в полной мере раскрыть молодому поколению якутских ученых-микробиологов и биотехнологов. А 80-90-е Тарабукина и Неустроев нашли красивую (см. комментарии в видео), как они называют бактерию, из рода «Bacillus subtilis» (бацилус-субтилис), обитающую в нашей почве и даже в якутских хотонах. Они сразу отметили ее позитивные качества – подавлять рост патогенной микрофлоры, вплоть до палочек Коха, вырабатывать интерфероны, способствовать формированию благотворной микрофлоры кишечника животных и множества полезных ферментов. Они в сущности те же уникальные «лошадки и коровки якутского микромира», о которых нужно заботиться, изучать, раскрывая значимые полезные для человека и животных качества.

На основе выделенных двух штаммов, которые официально признаны и зарегистрированы соответствующими органами контроля, нашим якутским исследователям удалось создать линейку ветеринарных и агротехнологичеких препаратов, резко улучшающих характеристики животных и культурных растений, способствующих их иммунитету и росту. Одно из запатентованных названий этих микроорганизмов – «Сахабактисубтил», применяемое в сельском хозяйстве республики и России.

Совсем недавно зарубежные ученые выяснили (https://yandex.ru/turbo/kubnews.ru/s/obshchestvo/2020/10/01/uchenye-obnaruzhili-naturalnoe-sredstvo-protiv-koronavirusa/), что один из ферментов – каталаза, является отличным препаратом в подавлении роста коронавируса нового типа COVID-19. И здесь к месту заметить, что якутский штамм «Сахабактисубтил» параллельно с различными ферментами производит эту самую каталазу, интерферон и еще ряд полезных элементов для организма, заметим, не только животных, но и человека. Не забываем из курса школьной биологии, что человек — Homo Sapiens тоже животное (млекопитающее), правда общественное, добавляют философы))! Поэтому он может пригодится для поддержания здоровья и профилактики коронавируса нового типа. Тем более, что из него можно изготавливать очень приятные мягкие, совсем не кислые на вкус кисломолочные (ферментированные) продукты – кефир, творог и т.п.

Наши доктора наук Надежда Тарабукина и профессор, заслуженный деятель науки РФ, Михаил Неустроев популяризируют их среди коллег и ученых. Так что многие сотрудники ЯНИИСХ и автор этого материала используют субпродукты в своем рационе! Пользуясь случаем, еще раз поздравляем Михаила Петровича Неустроева от лица коллектива и руководства НИИ сельского хозяйства в лице члена-корреспондента РАН Леонида ВЛАДИМИРОВА с Юбилеем!

Предлагаем Вашему вниманию, любознательный читатель, видеосюжет, специально раскрывающий рассматриваемую тему самими авторами уникальных якутских бактерий, укрепляющих иммунитет человека и домашних животных – докторами ветеринарных наук Надеждой Тарабукиной и Михаилом Неустроевым:

Всех заинтересованных в использовании препарата просим писать напрямую на почту наших ученых: hotubact@mail.ru

Приятного просмотра!