12.10.2021
09:25
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Происшествия

Сенсация! В Якутии найдена ископаемая птица?

В редакцию SakhaLife.Ru обратился читатель с фотографией удивительного существа. По его словам, автор фото — его родственник, и сделано оно во время поиска бивней мамонта в вечной мерзлоте. А заснятое существо — это птица, жившая во времена мамонтов. Он обращается к ученым с вопросом — что за существо на фото?

А по-вашему мнению, что это может быть?

Источник: https://www.instagram.com/p/CU45En3p2Wf/?utm_medium=copy_link
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