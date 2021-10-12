Сенсация! В Якутии найдена ископаемая птица?

В редакцию SakhaLife.Ru обратился читатель с фотографией удивительного существа. По его словам, автор фото — его родственник, и сделано оно во время поиска бивней мамонта в вечной мерзлоте. А заснятое существо — это птица, жившая во времена мамонтов. Он обращается к ученым с вопросом — что за существо на фото?

А по-вашему мнению, что это может быть?