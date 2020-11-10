Сенсация! О пропавшей в тайге Карине снимут фильм
Про Карину Чикитову, потерявшуюся в тайге девочку, снимут фильм. Об этом Сахалайфу сообщила Альбина Черепанова, общественный деятель и покровительница девочки.
За реализацию взялась якутская кинокомпания «Doydu».
Продюсер фильма – небезызвестная Марианна Скрыбыкина.
«История девочки Карины никого не оставляет равнодушным. Когда она нашлась после 12 дней блуждания в Олекминской тайге целой и невредимой — это было настоящим чудом.
Чудо продолжается. Мудрость, смелость, жизнеутвержденность — вот что характерно для Карины.
Карина учится, усердно репетирует, трудолюбивая, старательная и большая умница.
Впрочем, как все дети ее возраста, может и побаловаться и полениться, но это нисколько не мешает продвижению вперёд!
Я благодарна всем людям, кто ее поддерживает, в первую очередь педагогам, воспитателям, классной руководительнице Якутской Балетной Школы им. А. и Н. Посельских.
Всем нам здоровья и искренней любви!», – написала Альбина Черепанова.
+7 (999) 174-67-82