Сенсация! Аргентина проиграла Саудовской Аравии — арабы не верят своим глазам

Сборная Аргентины потерпела поражение от команды Саудовской Аравии — 1:2. Аргентинцы не проигрывали с 2019 года, на протяжении 36 матчей подряд. Единственный гол у аргентинцев забил Лионель Месси и побил рекорд Диего Марадоны и Габриэля Батистуты: он отличился на четырех разных чемпионатах мира по футболу. Также он стал пятым футболистом, забившим на 4 чемпионатах мира (2006, 2014, 2018, 2022) и повторил рекорд по числу участий в мундиалях (пять).

Арабы не могут поверить — и плачут от счастья…