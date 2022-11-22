22.11.2022
22:02
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Спорт

Сенсация! Аргентина проиграла Саудовской Аравии — арабы не верят своим глазам

Сборная Аргентины потерпела поражение от команды Саудовской Аравии — 1:2. Аргентинцы не проигрывали с 2019 года, на протяжении 36 матчей подряд. Единственный гол у аргентинцев забил Лионель Месси и побил рекорд Диего Марадоны и Габриэля Батистуты: он отличился на четырех разных чемпионатах мира по футболу. Также он стал пятым футболистом, забившим на 4 чемпионатах мира (2006, 2014, 2018, 2022) и повторил рекорд по числу участий в мундиалях (пять).

Арабы не могут поверить — и плачут от счастья…

Фото: РИА Новости
Источник: РИА Новости

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