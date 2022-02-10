Сенсация ❗15-летний якутянин выиграл партию у прославленного топ-гроссмейстера 😃👏

9 февраля, состоялось историческое для якутского спорта событие – сеанс одновременной игры по шахматам провел для юных якутян один из мировых лидеров, топ-гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, человек, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса – Сергей Карякин. Онлайн-сеанс прошел в рамках этих мероприятий фестиваля «Настроение-АЛРОСА». Любители шахмат могли увидеть встречу в прямой трансляции на YouTube сообщает Sportyakutia.ru

Всего с гроссмейстером Карякиным играли 20 юных шахматистов Якутии, которые были отобраны по спортивному и географическому принципу. Спортсмены были разделены на 3 группы. В итоге состоялось три сеанса, по семь участников в каждом (в одном было 6 участников, из-за технических проблем). Сеанс одновременной игры прошел в формате онлайн, с контролем быстрых шахмат 15 минут каждому участнику, с добавлением 15 секунд на каждый сделанный ход. Общая продолжительность сеанса – около 1 часа.

По итогам всех партий 18 очков набрал гроссмейстер Сергей Карякин, еще 2 очка набрали школьники Якутии. Лучший результат показал 15-летний воспитанник «Шахматной гимназии» Арсений Чумаевский, который выиграл у титулованного сеансера. Еще два школьника из Якутска Артур Васильев (11 лет) и Александр Иванов (10 лет) свели свои партию вничью. Отметим, что тренером всех троих шахматистов является Роман Ганжуров.

«Прошло очень хорошее мероприятие, для юных якутян – это память на всю жизнь. Сергей Карякин действующий топ-шахматист, титулованный спортсмен и звезда мировой величины. Можно сказать, наши спортсмены получили настоящий аттестат зрелости. По ходу сеанса были очень интересные партии, о чем признался и сам Карякин. Он отметил, что наши дети действительно умеют играть на соответствующем уровне. Многие ребята доставили немало тактических проблем гроссмейстеру и оказали сопротивление. Особенно Артур Васильев и самый младший из участников Александр Иванов, которые, между прочим, вели партии по позициям, но в итоге сыграли вничью. Гроссмейстер отметил, что он выправил свои позиции лишь за счет класса и уровня игры. А Арсений Чумаевский и вовсе заставил ошибиться большого мастера и выиграл у него. Арсений является победителем первенств Якутии, Дальнего Востока, победителем международного турнира «Moscow Open». Кстати, на том турнире в Москве, юного якутянина, награждал как раз таки сам Сергей Карякин. Вот такой вот символичный момент«, — рассказал тренер Роман Ганжуров.

Фестиваль «Настроение-АЛРОСА» проводится в Якутии с 2017 года. В течение нескольких дней «звездные» спортсмены и тренеры, деятели культуры и искусства по разным направлениям дают в каждом городе открытые уроки, мастер-классы и показательные выступления — для всех желающих и абсолютно бесплатно. Главная задача фестиваля — пропаганда и поддержание здорового образа жизни взрослых и детей, развитие детей и поиск талантов, обеспечение их будущего.