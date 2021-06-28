Сенсационные находки об отце якутской литературы

Совсем недавно на просторах интернета просматривая коллекции татарских музеев, прочитал статью Е.А. Лобачевой и М.З. Хабибуллина «О роли миссионерского историко-этнографического музея Казанской духовной академии в изучении истории, этнографии и языков народов России».

Там были перечислены известные выпускники и основные дарители музея, и среди них был, к моему удивлению, А.Е. Кулаковский. В статье было написано, что А.Е. Кулаковский является выпускником академии и участвовал в формировании музейного фонда.

Далее дословно передаю текст – «Среди выпускников, которые участвовали в формировании музейного фонда, можно отметить Алексея Елисеевича Кулаковского (Ексекулээх Елексей;1877 – 1926)… В том же году (это был 1916 г.) из п. Бодайбо Иркутской губернии от учителя высшего начального училища А.Е. Кулаковского были получены 3 ценные посылки с вещами якутского быта (шуба, ожерелье, косынка, набедренники, пара серег, шапка, пара браслетов, пара сапог, верхушка шапки, махало, коробка и деревянная чашка».

Больше информации о Кулаковском, к сожалению, не было. Совершенно точно известно, что А.Е. Кулаковский никогда не учился в Казани. Здесь надо учитывать ситуацию о возможном посещении А.Е. Кулаковским г. Казани. Известно, что А.Е. Кулаковский посещал Санкт-Петербург в 1914 г. и по пути мог посетить г. Казань в этом же году. Можно допустить, что его там познакомили с Н.Ф. Катановым, профессором и преподавателем Казанской духовной академии, известным тюркологом, основателем и директором музея в духовной академии, впоследствии ставшего этнографическим музеем в Казани. Вполне вероятно, что Катанов и Кулаковский имели личные беседы и возможно даже вели переписку в дальнейшем. А.Е. Кулаковский как человек, прекрасно знающий якутский язык, историю и культуру народа и как национальный поэт, мог быть очень полезен известному и ведущему специалисту по тюркским языкам.

Во время служебной командировки заместитель директора по научной работе ГБУ РС(Я) «Якутский музей» А.Н. Решетникова посетила Национальный музей Татарстана в г. Казани и привезла список с фотографиями якутских предметов, хранящихся в Национальном музее Татарстана.

В этом списке как раз находятся очень похожие предметы, которые числятся в трех посылках Кулаковского к Катанову в Казань. Все они числятся в музее как «катановские предметы» из личной коллекции Н.Ф. Катанова. Музейный фонд в историко-этнографическом музее г. Казани комплектовался в основном за счет студентов духовной академии и других учебных заведений города. В 1915 – 1916 гг. было доставлено небольшое количество бурятских и якутских бытовых вещей. В коллекции музея имеется якутская утварь и костюмы эвенков. В 1918 г. большую коллекцию якутских культовых принадлежностей собрал и передал музею студент К.П. Подгорбунов (Подгорбунский). Это только известные поступления из Якутии, а сколько еще других поступлений и предметов народов Якутии хранится в музеях Татарстана, это только предстоит узнать.

При изучении личного фонда Н.Ф. Катанова, вполне возможно допустить обнаружение личной переписки его с А.Е. Кулаковским и узнать интерес и темы двух выдающихся людей своего времени. Можно даже предположить, что Н.Ф. Катанов был сам инициатором посылок с якутскими предметами и возможно даже купил у А.Е. Кулаковского «вещи якутского быта».

Что же касается высланных «якутских вещей», здесь мы видим предметы из личного обихода якутской женщины и довольно состоятельной женщины. Предметы, как мы видим на фотографиях очень хорошей сохранности и за это отдельное большое спасибо и благодарность казанским музейным сотрудникам. Вещи действительно очень личные и скорее всего, принадлежали одной женщине.

Вполне возможно, они могли принадлежать второй супруге А.Е. Кулаковского — Ласковой Е.Н, дочери якутского мещанина И.С. Лыскова. Известно, что в 1916 г. А.Е. Кулаковский вместе с семьей проживали в Бодайбо, куда уехали из г. Вилюйска, где А.Е. Кулаковский также занимался преподавательской деятельностью в начальном училище.

Сохранилась фотография Е.Н. Лысковой, где она запечатлена с маленьким мальчиком в зимней одежде. На снимке она в якутской женской шубе – бууктаах сон, шапка дьабака и традиционных якутских женских украшениях – илин кэлин кэбиhэр, на двух запястьях рук массивные якутские браслеты – бе5ех. К сожалению, о жизни А.Е. Кулаковского и его семьи в Бодайбо известно не очень много и сам факт отправки посылок с вещами в Казань и дальнейшее изучение личного фонда Н.Ф. Катанова даст немало информации для исследователей и музейных специалистов.

В рамках культурных мероприятий Дней Республики Саха (Якутия) в Республике Татарстан в Национальном музее Республики Татарстан в г. Казани с 8 по 11 июня 2021 г. с большим успехом прошла выставка «Уус уонна Иис: декоративно-прикладное искусство народов Якутии». Отобранные для выставки предметы из фондов Якутского музея им. Ем. Ярославского и Национального музея Республики Татарстан — старинные изделия из дерева, серебра, бивня мамонта, национальные костюмы, а также работы современных мастеров показали посетителям выставки историю и культурные традиции народов Якутии. Экспозиция предметов, которые принадлежали жене А.Е. Кулаковского Е.Н. Лысковой, стала одной из центральных экспозиций данной выставки.

Рядом с шубой и предметами была и старинная фотография Е.Н. Лысковой, где она запечатлена в этой шубе и украшениями.

Директор татарского музея Алиса Львовна Вяткина горячо поблагодарила сотрудников якутского музея В.В. Попова и Е.П. Прибылых за прекрасную выставку, привезенную из Якутии. Большим «сюрпризом» и «магией» как выразилась директор Национального музея Татарстана А.Л. Вяткина стало установление якутскими музейными сотрудниками факта отправки посылки в г. Казань с якутскими предметами А.Е. Кулаковским и фотография Е.И. Лысковой, которая стоит на фотографии в очень похожей шубе и украшениях.

Эта удачная находка «якутских предметов» А.Е. Кулаковского, которые сейчас хранятся в Национальном музее Татарстана открывает новую страницу в деятельности А.Е. Кулаковского и призывает к дальнейшему изучению его наследия уже и в Татарстане.