Сенсационная победа на хапсагае Игр Манчаары!

Представитель Хангаласского улуса Даниил Иванов неожиданно стал абсолютным чемпионом Игр Манчаары-2021 и вписал свое имя золотыми буквами в историю хапсагая, сообщает ЯСИА.

В абсолютном первенстве Игр Манчаары по хапсагаю приняли участие десять борцов. Но среди них не было таких титулованных спортсменов, как действующий абсолютный победитель Игр Увар Тимофеев и нынешний абсолютный чемпион Якутии Евгений Алексеев. Участвовал титулованный Николай Николаев, который неожиданно уступил в первой же схватке.

Абсолютным чемпионом нынешних Игр Манчаары стал 19-летний хангаласец Даниил Иванов — победитель нынешнего международного турнира по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева. Он провел четыре победоносные схватки. В финале его поджидал уроженец Аллаиховского улуса, обладатель полного комплекта наград «Мемориала Дмитриева» Максим Толмачев, но уступил — Иванов прошел в ногу и опрокинул противника. Сенсационная победа юного борца удивила многих любителей спорта.