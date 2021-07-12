Сенокосная кампания в Чурапчинском улусе: засуха и нашествие саранчи

Заместитель председателя правительства Якутии Михаил Никифоров в ходе рабочего визита в Чурапчинском улусе подчеркнул, что вопрос финансирования мобильных бригад для сенокошения отрабатывается. Эта и другие темы были подняты сельчанами во время расширенного совещания в режиме видеоконференцсвязи. В совещании приняли участие представители министерства сельского хозяйства и министерства финансов республики, главы наслегов и руководители крестьянских хозяйств.

Напомним, что в улусе в этом году из-за засухи и нашествия саранчи сложная ситуация и есть риск не выполнения плана по сенозаготовке. Особое беспокойство вызывает ситуация с засухой в селах Бахсы, Алагар, Мугудай, Хадаар, Хайахсыт.

Глава Чурапчинского улуса Андрей Ноговицын рассказал об организации нынешней сенокосной кампании. Так по заготовке сена план доведен почти до 40 000 тонн, что выше плана прошлых лет. Как и в прошлые года при содействии улусного оперативного штаба будут организованы мобильные сенокосные бригады на отдаленных участках внутри и вне улуса. Главам муниципальных образований поручено держать под личным контролем выполнение доведенного плана заготовки грубых кормов. Кроме того, главой улуса и управлением сельского хозяйства, главами наслегов проведены переговоры с соседними улусами по аренде сенокосных угодий для восполнения недостающего объема сена, ведут прикидку закупок извне улуса.

Он озвучил, что жителями улуса ставится вопрос по урегулировании цен на продажу сена и субсидирования части расходов переезда мобильных бригад, в том числе расходов паромной переправы и субсидирования перевозки заготовленных кормов мобильными бригадами и покупного сена. Нужна поддержка по снижению цены на солярку, по перевозке мобильных отрядов в случае сенокоса на территориях другого улуса, а также нужна помощь в получении кредита молодым фермерам для приобретения техники.

Ранее глава улуса уже ставили проблему с сенокосной кампанией этого года на высоком уровне. В улусе был проведен ряд совещаний с участием глав наслегов, специалистов управления по сельскому хозяйству и представителей кооперативов улуса по обсуждению и принятию решения по стратегии и организации нынешней сенокосной кампании, главной целью которого является выполнение плана заготовки сена в этих сложных климатических условиях.

Михаил Никифоров с Андреем Ноговицыным и ответственными работниками администрации улуса в Хайахсытском наслеге осмотрели состояние травостоя на сенокосных угодьях села и ознакомились с ходом строительства нового здания школы, которая строится по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В Хадарском и Хатылынском наслегах встретились с населением, где активно обсуждены актуальные и насущные проблемы жителей. Михаил Никифоров и Андрей Ноговицын в селе Кытанах осмотрели ход строительства школы, переговорили с подрядчиками о причинах отставания от графика сдачи объекта. Заместитель председателя правительства республики взял под личный контроль строительство данной школы.

На обратном пути побывали в селе Сылан, где с главой наслега Егором Сивцевым оценили травостой на сенокосных угодьях этого населенного пункта и посетили «Смарт-теплицу» в Сыланской СОШ имени Г.П.Башарина.