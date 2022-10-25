25.10.2022
15:46
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Общество

Сенокос в экстремальных условиях или как сунтарцы убирают его зимой

Если не засуха, то дожди… Это лето не стало исключением — ливневые дожди затруднили заготовку нужного количества сена в ряде районах Якутии. Сунтарский улус не стал исключением. Дожди, как назло, пошли, когда сенокосу самое время было набирать обороты. Если не принять экстренные меры, то коровы будут обречены на полуголодную зиму, поэтому сунтарцам зима не помеха!

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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