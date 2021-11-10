Сено, закупленное в Амурской области, оказалось негодным — соцсети

В социальных сетях распространилась информация о поставке сена с низким качеством в с. Чакыр. Данная партия сена актом УСХ Чурапчинского улуса признана не соответствующей качеству оговоренной договором поставки, сообщает Минсельхоз Якутии, сообщает Улус Медиа.

По информации улусного управления сельского хозяйства, сено приобретено по цене 5 тысяч руб за 1 тонну. Данная партия сена не соответствует качеству оговоренной договором поставки. Таким образом, поставщику поручено за свой счёт заменить сено.

«Отметим, что во всех муниципальных районах работают оперативные штабы по организации устойчивой зимовки скота и лошадей, одной из функций которых является контроль за качеством поступающего сена из-за пределов Республики Саха (Якутия).

Известно, что в этом году в республике из-за засухи наблюдается нехватка кормов для скота и лошадей. Поэтому ряд районов еще летом подали заявки в Министерство сельского хозяйства республики на субсидирование перевозки сена из других улусов и из-за пределов республики», — прокомментировали в ведомстве.

План перевозки сена в целом по республике составляет 28 тысяч тонн, в том числе 10 тысяч тонн из-за пределов республики. Представители хозяйств улусов заключили договоры с хозяйствами из других улусов, Забайкальского края, а также Амурской и Магаданской областей о поставке сена. Договоры между хозяйствами, в том числе договоры по поставке сена и все возникающие в результате действия таких соглашений, регулируются гражданским кодексом РФ, добавили в Минсельхозе республики.