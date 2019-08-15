Сено будет доставлено

Сенокос почти закончен и теперь главная задача – вывезти сено с угодий и довезти его до мест хранения. Компания «ЯТЭК» помогает жителям Вилюйского улуса с быстрой доставкой.

Сенокос – один из самых важных циклов сельскохозяйственных работ для жителей якутских улусов. В Якутии говорят: летний день год кормит. И это действительно так, ведь за короткое лето нужно успеть не только скосить достаточное количество сена, чтобы обеспечить скот на всю зиму едой, но и в целости и сохранности перевезти его на постоянное место хранения. Для многих жителей улусов, успешная заготовка и доставка становятся ни много ни мало – вопросом жизнеобеспечения.

При этом для якутской глубинки вполне нормальная история, когда хозяйство находится на одном берегу, а угодья для сенокоса – на другом. И тогда перевозка десятков тонн заготовленного корма для скота может стать настоящей проблемой. Жители Вилюйского улуса уже не первый год прибегают к помощи «ЯТЭК» во время доставки техники и сена с берега на берег.

Один из тех, кому компания оказала помощь в этом году – Павлов Иннокентий Кириллович. Индивидуальный предприниматель села Тасагар Вилюйского улуса занимается развитием сельского хозяйства с 1992 года. Начинал с малого, а сегодня у него 50 голов крупного рогатого скота, 7 коней и большая свиноферма. Были тяжелые времена, когда он хотел всё бросить, но в селе другой работы нет и уклад жизни всё равно заставляет развивать сельское хозяйство. После десятилетнего перерыва пришлось три года серьёзно потрудиться, чтобы восстановить сенокосные угодья: за ними нужен ежегодный уход, если не косить траву и не очищать от нанесенного полноводием мусора, то можно их потерять. Угодья зарастают и превращаются в непролазную тайгу.

Пример Иннокентия Павлова подтверждает простую истину: тот, кто работает – непременно добьется успеха. Вот и его хозяйство растет пропорционально трудозатратам. С каждым годом поголовье скота увеличивается, он нанимает больше работников, тем самым обеспечивая работой односельчан. Соответственно, и сена с каждым годом нужно заготавливать все больше и больше. «По плану мы должны накосить 250 тонн сена, из них за рекой – 200 тонн. В первую очередь скашиваем траву на сенокосных угодьях вблизи села, а потом переезжаем на левый берег реки Вилюй и тут без помощи компании ЯТЭК нам никак не справиться, без парома тракторную технику перевезти невозможно, а паром есть только у ЯТЭК. Зимой, когда вывозим сено, также обращаемся в ЯТЭК за помощью в расчистке подъездных путей от снега. Большое спасибо руководству компании за ежегодную помощь при заготовке кормов. Развитие сельского хозяйства Тасагарского наслега без участия ЯТЭК трудно себе представить», – рассказывает Иннокентий Кириллович.

В «ЯТЭК» уверены, что развитие сельскохозяйственного сектора – это мощный стимул для всей экономики республики и готовы и дальше помогать сельхозпредпринимателям. «Мы понимаем — насколько важно сейчас жителям окрестных населенных пунктов сохранить все заготовленное сено и вовремя привезти его в места хранения. Для многих переправа компании «ЯТЭК» становится единственной возможностью, чтобы доставить технику и корма. Как социально ответственная компания, мы всегда найдем ресурсы и время для помощи», – прокомментировал исполняющий обязанности начальника ГПУ компании «ЯТЭК» Павел Киселев.