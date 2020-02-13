Сенатор от Якутии выступил в Страсбурге

В качестве руководителя парламентской делегации — Федерального Собрания сенатор Александр АКИМОВ вчера вылетел в Страсбург и вот пришли первые новости: он уже выступил на заседании Постоянного комитета Конференции парламентариев Арктического региона, который проходит в эти дни в здании Европарламента.

В рабочий орган конференции парламентариев стран Арктики входят эксперты из России, Дании, Исландии, Канады, Норвегии, США, Финляндии, Швеции, а также Европарламента.

В составе российской делегации — представитель Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, член Комитета СФ по экономической политике Юрий ВАЖЕНИН и член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член депутации Госдумы в постоянной делегации Федерального Собрания РФ в Конференции парламентариев Арктического региона (КПАР) Георгий КАРЛОВ.

В повестке заседания — Арктическая политика Европейского союза, активность Европейского парламента в Арктике, важность многостороннего и межрегионального сотрудничества в Европейской Арктике.

Как председатель Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Александр Акимов освещает актуальные вопросы развития арктического региона, в частности, комплексное социально-экономическое развитие Крайнего Севера, которое является ключевым приоритетом российской стратегии развития Арктики.

Справочно:

Действующим рабочим органом КПАР является Постоянный комитет парламентариев Арктического региона, в котором каждая страна — участник представлена одним человеком. Постоянный комитет отвечает за подготовку инициатив по развитию сотрудничества в Арктике, взаимодействие с парламентом страны, принимающей очередную Конференцию, мониторинг исполнения положений Конференции.