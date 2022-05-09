Сенатор Егор Борисов поздравляет с Днем Победы

77 лет назад закончилась Великая Отечественная война 1941–1945 годов. 9 мая был, есть и навсегда останется для нас символом величия России, силы духа нашего народа!

На защиту Родины плечом к плечу встало более 35 миллионов граждан нашей страны. Якутия отправила на фронт свыше 62 тысяч своих сыновей и дочерей, из которых больше половины не вернулись домой. За годы войны высоких боевых наград был удостоены тысячи якутян. 25 наших воинов стали Героями Советского Союза, 5 – полными кавалерами Ордена Славы. Более 65 тысяч жителей Якутии, включая детей, умерли в тылу от тяжелейшего труда, голода и болезней. После войны поколение героев-победителей восстанавливали из руин страну за сравнительно короткий срок. Именно в эти годы была заложена новая экономика нашей республики.

Низко кланяюсь фронтовикам, труженикам тыла, детям войны, всем, кто внес бесценный вклад в Победу, отстоял свободу и независимость Родины. Дорогие ветераны! Здоровья вам и долгих лет жизни в кругу родных и близких людей!

Сегодня, когда Россия в очередной раз испытывает серьёзное давление со стороны западных стран, мы видим, что благодаря президенту и всему нашему народу, Россия встает на ноги и вновь обретает могущество. Особенно отрадно, что наша молодежь понимает значение этого великого праздника, трепетно относится к истории, помнит, чтит и преклоняется перед подвигом советского народа.

Уважаемые друзья! Примите мои самые искренние поздравления с Днем Победы! Крепкого здоровья, светлых надежд и процветания нашей великой Родине!

Сенатор Российской Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов