Сенатор Борисов: Голодать не будем, и не такое проходили!

Свою пресс-конференцию сенатор Егор БОРИСОВ начал с главной темы – военной спецоперации на Украине. Журналистов интересовало, как затронут жителей Якутии введенные против России санкции. По словам Егора Борисова, конечно, они будут чувствоваться, но все же россиянам старших поколений приходилось переживать куда более сложные времена – в 90-е годы развал экономики был куда больший.

— Ничего — пережили, — сказал сенатор. — Сейчас у экономики России куда большой запас прочности – накоплены резервы, профицитный бюджет. На первых порах будут сложности с импортом, но это краткосрочно.

За последние годы Россия обеспечила продуктовую безопасность, полностью обеспечив себя зерном, сахаром, мясом, молоком и другими продуктами и даже начав экспорт. «Голодать не будем!» — заверил Егор Борисов.

При этом он подчеркнул, что Россия сильно интегрирована с мировой экономикой. И многие принятые санкции будут иметь большие последствия для всей мировой экономики, так что пострадают и западные страны, что уже вызывает обеспокоенность у некоторых их политиков.

Что касается влияния санкций на Якутию, то республиканский бюджет формируется налогами тех добывающих компаний, которые экспортируют нефть и газ в страны АТР.

— Хотя, конечно, из-за санкций в этих компаниях будут изменения в доходах, — говорит сенатор. – Но доля Якутии в их налогах небольшая, поэтому вряд ли будет существенное падение поступлений в бюджет республики. Как заверил Минфин РФ трансферты из федерального бюджета останется на первых порах в тех же объемах. Финансирование федеральных программ тоже пока сохраняется. Так что панических последствий для республики я не вижу.

SakhaLife задал Егору Борисову вопрос: что произойдет с авиаперевозками после санкций, введенных на самолеты, и как это отразится на авиакомпании «Якутия»? Как сообщил Егор Борисов, Росавиация и Минтранс РФ, Якутии сейчас занимаются проблемой, ведь большинство авиапарка страны составляют самолеты американского и французского производства, которые взяты в лизинг. По словам сенатора, пока не требуют снять с рейсов и вернуть Аэробусы и Боинги, хотя уже озвучена угроза. Егор Афанасьевич считает, что из-за закрытия авиаперевозок в страны Европы освободятся много самолетов, и их перенаправят на обслуживание внутренних рейсов.

По словам Борисова, у авиакомпании «Якутия» в наличии 4-5 иностранных самолетов, но большинство отечественного производства – Суперджеты и Ан-24, поэтому якутская авиакомпания продолжит осуществлять перевозки пассажиров.

