Сенатор Безденежных: Мобилизация может быть катастрофична для малых народов

Нужно запретить мобилизацию людей, живущих на Дальнем Востоке и севере России, заявил сенатор Сергей Безденежных. По его мнению, из-за сокращения населения на этих территориях, мобилизация может быть катастрофична для малых народов, сообщает тгк Brief.

Сергей Безденежных — сенатор Российской Федерации от Хабаровского края с декабря 2019 г. С того времени является членом Комитета СФ по обороне и безопасности.