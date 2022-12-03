03.12.2022
13:01
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Политика

Сенатор Безденежных: Мобилизация может быть катастрофична для малых народов

Нужно запретить мобилизацию людей, живущих на Дальнем Востоке и севере России, заявил сенатор Сергей Безденежных. По его мнению, из-за сокращения населения на этих территориях, мобилизация может быть катастрофична для малых народов, сообщает тгк Brief.

Сергей Безденежных — сенатор Российской Федерации от Хабаровского края с декабря 2019 г. С того времени является членом Комитета СФ по обороне и безопасности.

Фото: сайт Совета Федерации РФ
Источник: тгк Brief.

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