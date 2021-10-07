Сенатор Акимов: В отношении полярной авиации Минтранс работает бездарно!
Проблема развития малой и полярной авиации, поднятая на 509-ом заседании Совета Федерации 6 октября сенатором РФ Александром АКИМОВЫМ, всерьёз озаботила Председателя Совета Федерации Валентину МАТВИЕНКО.
Комментируя выступление Трутнева, Александр Константинович сказал:
— К сожалению, решение проблемы малой и полярной авиации застопорилось в последнее время. Мы в Совете по Арктике и Антарктике много «круглых столов» провели, а о транспортной доступности арктических регионов сегодня говорить нелегко. Даже санавиация не работает. В климатических условиях Арктики перевозить больных, детей, инвалидов очень сложно. А Минтранс, к сожалению, в этом плане совершенно бездарно работает», — заключил сенатор и попросил вице-премьера Юрия Трутнева ускорить принятие решений в этой сфере.
В ответ на это Валентина Ивановна попросила высказаться замминистра транспорта Александра ПОШИВАЯ. А он решил доложить по субсидированным авиаперелётам:
— Мы сегодня работаем над этой темой и увеличили с 7,7 до 9,3 млрд субсидий в целях увеличения доступности населения к авиаперелетам/…/ и ещё миллиард нам добавили…
— Ну вот чужой славы не надо! — оборвала его Валентина Ивановна. — Ещё бы вы не выделили после того, как президент дал жёсткое поручение! Ну это же объективно, правда, — сказала она. Действительно, не стоило приписывать себе в заслуги то, что заслугами не является.
— Нужно понимать, что у нас большая страна. Нужно заниматься авиационным сообщением внутри страны. А не только международной авиацией и направлением «Москва — Санкт-Петербург».
Я вас попрошу передать главе Минтранса, что в Совете Федерации высказали неудовлетворённость тем, как министерство занимается развитием малой и полярной авиации, — сказала Валентина Ивановна и предложила поручить Комитету по экономической политике подготовить и провести «серьезные слушания».
— Речь идет о сложнейшей ситуации. Полярную авиацию мы потеряли, малую авиацию теряем, — негодовала Валентина Ивановна. — Самолётов нет, сообщения между регионами нет. А Арктическая зона требует особого внимания, — отметила она.
Валентина Матвиенко поручила Комитету по экономической политике проработать «этот вопрос», подготовить и провести парламентские слушания по проблемам малой и полярной авиации с участием Минтранса и Комитета по федеральной политике, местному самоуправлению и делам Севера. И не так, чтобы поговорили всё, а все стоит, как и стояло», — заключила Валентина Матвиенко.
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