Сенатор Акимов поздравляет с Днём Печати

Дорогие друзья!

13 января в России отмечается День печати.

От себя лично и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера поздравляю всех тех, кто несёт людям правду,

всех тех, от кого зависит подача оперативной достоверной информации, всех тех, кто уважает право своих читателей знать истину, быть в курсе последних событий и всех тех, кто сегодня на передовой.



Военкоры и фотокорреспонденты, издатели и публицисты, газетчики и телевизионщики, все те, кто делает день информационно насыщенным и полезным — вы давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, а многие даже маяками, ориентирами в огромном бушующем инфопотоке, ключами ко многим непростым вопросам времени, помощниками и советчиками своим читателям.

Благодаря вам, кто заработал себе доброе, авторитетное имя, во многом формируется активная гражданская позиция населения, общественное мнение.

В наше время, когда у каждого есть богатейший выбор кого смотреть и что читать, люди отдают предпочтение тем, кому верят, с кем находятся на одной волне. Доверие — вот то самое важное, самое главное, ради чего вы работаете, не жалея собственных сил, личного времени и здоровья.

Хочу напомнить и о том, что за основу вашего профессионального праздника взята историческая дата: в этот день в 1703 году увидела свет первая русская газета. Пусть век газет будет долог и пусть это будет путь к творчеству — многие уже сумели доказать свою перспективность и способы достучаться до сердец своих читателей.

Поздравляю, друзья! С Днём российской печати!

Желаю всем вам острого пера, красивого лёгкого слова, неиссякаемого вдохновения, ответственности за свои слова, самоотдачи и запоминающихся материалов. И, конечно, как результат — благодарных телезрителей, радиослушателей и читателей. Будьте всегда на высоте!

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением сенатор РФ Александр АКИМОВ