Сенатор Акимов держит руку «на пульсе» проблем якутян

31 мая Александр АКИМОВ открыл Неделю приемов родителей по вопросам материнства и детства, объявленную Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. МЕДВЕДЕВА в Республике Саха (Якутия).

Неделя приурочена к Международному дню защиты детей и будет проходить до 4 июня при участии специалистов привлеченных органов власти, ведомств и учреждений.

В первый же день к онлайн-приемной Александра Акимова подключилась Елена ТЕПЛЯКОВА, заместитель министра минтруда и соцзащиты населения РС (Я). Она оказалась в курсе проблемы многодетной семьи Ольги Васильевны А. У нее — ребёнок-инвалид, которой нуждается в дорогостоящем лечении в Санкт-Петербурге. Сейчас мама с ребенком находятся в реабилитационном центре в Якутске, объявили сбор средств на лечение. Александр Константинович обещал взять ее дело под личный контроль. Напомним, что Александр Акимов не раз обеспечивал транспортировку и оказание медпомощи якутянам.

У Антонины Анатольевны Ф., семья шестеро детей, а очередь на жилье не двигается. «Пока до нас дойдет, уже и дети вырастут, а хотелось бы улучшить жилищные условия», — делится женщина.

У Александра Константиновича отношение к многодетным семьям особое. «Раньше в якутских семьях меньше пяти детей и не было, — говорит он. — Вы молодец, что не испугались трудностей, а государство, конечно же, должно вас поддержать».

Впрочем, сказать «особое» — мало: это не первый случай в его практике. В таких семьях всегда много вопросов, с которыми они обращаются к сенатору в дни приема, и он берет их дела под личный контроль. «Сейчас государство, наконец, повернулось лицом к семьям с детьми, поддержка есть, и мы это видим. Мы, сенаторы, всё время ставим вопросы о социальном благополучии материнства и детства», — говорит Александр Акимов. Он поручил своим помощникам подготовить пакет документов по делу Антонины Анатольевны для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Наталья Дмитриевна СИВЦЕВА, обратившаяся к сенатору – общественница, организатор волонтерского проекта «Цунами добра». «Если бы все были такими, как вы, Александр Константинович, — сказала Наталья Дмитриевна, — умели выслушать, проявить готовность протянуть руку помощи! Ведь многие чиновники теперь прикрылись пандемией коронавируса и футболят нас. А человеку порой просто нужно внимание, нужно знать, что он не один, ему могут помочь…».

На связи со всеми участниками онлайн-приема также находилась специалист Общественной приемной партии «Единая Россия» Любовь ДЖАБРАИЛОВА, которая зафиксировала все обращения граждан, чтобы проследить их дальнейшую судьбу.