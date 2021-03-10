«Семью года» объявят в декабре

В Якутии итоги ежегодного республиканского конкурса «Семья года» будут подведены в декабре этого года. Семьи-победители награждаются премией главы Якутии в размере 300 тысяч рублей и далее выходят на российский уровень конкурса «Семья года». Об этом сообщила заместитель министра труда и социального развития Елена Теплякова.

В данное время проводится первый этап конкурса органами местного самоуправления. По результатам конкурса местные оргкомитеты направляют в министерство труда и социального развития Якутии представления на семьи победителей первого этапа по номинациям. Второй этап конкурса проходит в течение третьего квартала текущего года.

Конкурс проводится с 2000 года для повышения престижа семейного образа жизни, поддержки семейных династий и традиций, ответственного родительства. Конкурс проводится по следующим номинациям: «Молодая семья», «Кочевая семья», «Семья – хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья».