Семью главы Верхневилюйского района включили в список малоимущих

Глава района Владимир Поскачин назвал произошедшее «небрежностью и разгильдяйством исполнителей». В распоряжении редакции News.Ykt.Ru оказался список малоимущих семей в Верхневилюйске, чьи дети посещают местный детсад. Среди остальных в списке значится семья Поскачиных, которым, судя по документу, полагается выплата компенсации родительской платы за детсад в размере 20 и 50% за двоих детей.

«Сообщение с фотографией списка отправила в группу воспитателей заведующая детским садом. Туда была включена наша семья. По небрежности и разгильдяйству или тупости исполнителя. После этого какая-то из этих женщин дальше отправила. Этот список, со слов заведующей, был отправлен для сбора с этих родителей заявлений и иных документов.

После сбора соответствующих документов список должен быть утвержден управлением соцзащиты. И дальше отправляется в министерства для перечисления денег. Так что налицо именно разгильдяйство исполнителей. И, конечно, отправить такую информацию по WhatsApp в другие группы могла только моя недоброжелательница», — отметил Владимир Поскачин.

Глава района также подчеркнул, что распорядился убрать его семью из списка малоимущих, претендующих на компенсацию за детсад.

Напомним, 29 января премьер-министр Якутии Владимир Солодов подписал документ, согласно которому с февраля этого года компенсацию части платы за посещение детсада смогут получать только малоимущие семьи. До этого ее получали все якутские семьи. Нововведение вызвало негативный резонанс в обществе, после чего Солодов объяснил отмену компенсации за детсад борьбой с бедностью.