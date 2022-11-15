15.11.2022
13:30
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Общество

Семьям военнослужащих раздали мясо и картошку в Сунтаре

Сельхозтоваропроизводители Сунтарского наслега доставили в помощь семьям военнослужащих более 250 килограмм говядины,  1 тонны картофеля и 40 килограмм сливочного масла собственного производства.

«Сегодня благодаря работникам сельского хозяйства Сунтарского наслега была оказана продуктовая помощь более 30 семьям участников СВО. Такая помощь многим родным военных очень своевременна и необходима. Работа по поддержке семей мобилизованных и добровольцев-контрактников, участвующих в СВО, в Сунтарском наслеге идет по многим направлениям. Это и хозяйственно-бытовые работы, психологическая и юридическая помощь, и просто человеческая поддержка», – отметил глава Сунтарского наслега Эдуард Филиппов.

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Фото: Администрации МО «Сунтарский наслег»
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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