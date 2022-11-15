Семьям военнослужащих раздали мясо и картошку в Сунтаре

Сельхозтоваропроизводители Сунтарского наслега доставили в помощь семьям военнослужащих более 250 килограмм говядины, 1 тонны картофеля и 40 килограмм сливочного масла собственного производства.

«Сегодня благодаря работникам сельского хозяйства Сунтарского наслега была оказана продуктовая помощь более 30 семьям участников СВО. Такая помощь многим родным военных очень своевременна и необходима. Работа по поддержке семей мобилизованных и добровольцев-контрактников, участвующих в СВО, в Сунтарском наслеге идет по многим направлениям. Это и хозяйственно-бытовые работы, психологическая и юридическая помощь, и просто человеческая поддержка», – отметил глава Сунтарского наслега Эдуард Филиппов.