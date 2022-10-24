Семьям мобилизованных помогают всем улусом

В наслегах Хангаласского улуса помогают семьям мобилизованных.

Семьям мобилизованных хангаласцев оказывается всесторонняя поддержка со стороны не только районной администрации, но и наслегов. Об этом сообщил глава района Олег Иринеев. «Не за горами зима, длительные холода, поэтому на местах оказывается большая помощь по заготовке, вывозу и колке дров, заготовке льда, и вывозе сена. Такая помощь оказывается в заречных селах Хоточчу и Тит-Эбя, где отсутствует газификация. Наслежная администрация выделила средства на 80 литров бензина для трактора, который будет задействован во всей этой работе. В этом муниципальном образовании объединения отцов и женщин также собрали 130 тысяч рублей и передали своим мобилизованным. Женщины села активно присоединяются к пошиву сумок и аптечек для наших солдат», — рассказал руководитель района.

В Мальжагарском 1-м наслеге 13 семей мобилизованных и добровольцев получили материальную помощь в размере 12 тысяч рублей из средств Общественного фонда наслега. На каждого мобилизованного выделена материальная помощь – 5 тысяч рублей. «Мы создали комиссию по мобилизации и прикрепили кураторов к каждой семье, откуда призван военнообязанный, чтобы помощь была оперативной. Кураторы отчитываются еженедельно. Также оказываем адресную помощь в виде предоставления дров, вывоза ботвы и т.д.», — отметила глава наслега Айталина Васильева.

Жители Тумульского наслега также не остаются в стороне. Они организовали субботник по заготовке дров для семей мобилизованных односельчан. Дрова для обогрева домов 3 семей подготовили члены Совета отцов, Совета женщин и работники наслежной администрации. Коллективы администрации, школы вместе со старшеклассниками и ЖКХ провели субботники по колке и раскладке дров. Коллектив КСК вместе с молодежной организацией «Саһарҕа», учащимися школы и воспитанниками детского сада организовали благотворительный концерт, где собрали 8900 рублей. Общественный фонд Тумульского наслега при поддержке жителей и выходцев Тумульского наслега собрали денежные средства более 100 тыс.руб. Об этом рассказала глава наслега Сахаяна Лукина