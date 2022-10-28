Семья земских докторов работает в Зырянке

Сразу двух врачей наиболее востребованных медицинских специальностей приобрела Верхнеколымская ЦРБ, когда в апреле к ним приехали работать супруги Тыналиевы. Оба – участники программы «Земский доктор».

За плечами у анестезиолога-реаниматолога Асхата Ташматовича Тыналиева огромный опыт и солидный врачебный стаж – 30 лет. Такой же, как и его супруги, акушера-гинеколога Шайырбу Элебесовны Калманбетовой. Поэтому понятно, что для ЦРБ их приезд стал хорошим пополнением врачебных кадров.

Окончив в 1992 году педиатрический факультет Киргизского государственного медицинского института, через год глава семьи решил переучиться на анестезиолога-реаниматолога, и с тех пор именно эта специальность стала делом его жизни. Сначала почти 12 лет он работал в Киргизии, затем 9 лет заведовал отделением реанимации в одной из больниц Челябинской области, а затем его пригласили в Якутию, в Айхал. С тех пор жизнь семьи Тыналиевых прочно связана с нашей республикой.

— А когда в программе «Земский доктор» были сняты возрастные ограничении, мы с женой посоветовались и решили в нее вступить. Повезло, что участниками мы смогли стать оба. На работу отправились в Верхнеколымскую ЦРБ, где как раз требовался анестезиолог-реаниматолог, — рассказывает Асхат Тыналиев.

Суровые северные условия супругов не пугают – опыт работы в Заполярье у них уже есть.

— В Зырянке нас встретили прекрасно. Коллектив в больнице небольшой, но очень профессиональный и сплоченный. Все необходимое для работы есть: и нужные препараты, и оборудование. В прошлом году, кстати, Верхнеколымская ЦРБ получила прекрасную наркозную аппаратуру. А сейчас мы подали заявку еще на ИВЛ для новорожденных, — говорит Асхат Тыналиев.

В ЦРБ выполняются как плановые, так и экстренные операции: при травмах, аппендикулярных перитонитах, кесарево сечение и пр.

— Наши хирурги, а в больнице их два, просто молодцы. Очень профессиональны и опытны, — говорит Асхат Ташматович. Ценят в Верхнеколымской ЦРБ и мастерство самого доктора Тыналиева, богатый опыт которого позволяет оказывать реанимационную помощь и взрослым, и детям.

— Сейчас, по истечении уже 7 месяцев работы в программе «Земский доктор», мы с женой нисколько не жалеем, что вступили в нее. Профессия врача по определению предполагает высочайшую ответственность, а программа ее как бы удваивает: пять лет ты обязан отработать в конкретной больнице. Но нам здесь нравится и ближайшие годы у нас определено будут связаны с Зырянкой. Кроме того, мы, врачи, должны всю жизнь учиться. А программа «Земский доктор» — это необъятное поле полезной практики даже для очень опытных докторов, — сказал Асхат Тыналиев.