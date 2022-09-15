Как семья якутской медсестры получила «Дальневосточную ипотеку» на строительство дома

Семья Гороховых

На Дальнем Востоке уже более 1,1 тыс. учителей и врачей смогли улучшить свои жилищные условия после расширения госпрограммы. Больше всего получателей льготных жилищных кредитов из Якутии, Приморья и Хабаровского края.

В июне 2022 года Правительство России распространило действие программы «Дальневосточная ипотека» на врачей и учителей. К этим категориям граждан больше не предъявляются требования по возрасту и семейному положению. При этом для получения господдержки медработник или педагог должен иметь стаж работы по специальности в регионах ДФО не менее пяти лет.

Люция Горохова работает медсестрой в Научно-практическом центре «Фтизиатрия» г. Якутска. Ей 57 лет, из них 38 отдано медицине. В большой семье Гороховых – 3 детей и 7 внуков. Люция Константиновна рассказывает, что программа «Дальневосточная ипотека» изменила ее с мужем взгляды на будущее, раскрыла новые жизненные горизонты.

«Наша семья – я, муж Семен Николаевич и трое детей – всю жизнь прожили в маленьком частном доме в черте Якутска, — говорит Люция Горохова. — Дом небольшой, старенький, со своими минусами и неудобствами. Мы к ним привыкли, но всегда хотели чего-то получше: жить в квартире побольше или в большом собственном доме. Но не все могут взять ипотеку на стандартных условиях. Кому-то трудно накопить на первоначальный взнос, у других — нестабильные условия работы или невысокая зарплата, в каких-то программах имеются ограничения по возрасту. В случае с «Дальневосточной ипотекой» для нас всё сошлось. Для медицинских работников в программе нет ограничений по возрасту, зато отличный комфортный процент по выплатам и вполне посильный для нашей семьи первоначальный взнос».

Люция Николаевна рассказывает, что на средства, полученные по программе «Дальневосточная ипотека», семья купила земельный участок и материалы для строительства частного дома.

«Это будет двухэтажный капитальный деревянный дом в пригороде Якутска. Строим на том же участке гараж и баню. Новоселье планируем отметить на Новый Год. Мы очень рады, что наша жизнь с появлением новой меры поддержки для врачей и учителей Дальнего Востока так резко изменилась к лучшему. Ещё совсем недавно мы бы и представить не могли, что появятся условия, на которых сможем кардинально улучшить свой быт – построить большой частный дом. Это была наша мечта. И она сбылась!», — говорит Люция Горохова.

Заместитель директора департамента развития территорий и проекта «Дальневосточная ипотека» социального блока Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Потанин сообщил, что темпы выдачи кредитов для педагогов и медицинских работников на Дальнем Востоке стабильно высокие.

«Спрос на новую меру поддержки существенный. Всего за два месяца кредитования в этом сегменте получателям выдано 1135 «дальневосточных ипотек». Из них 570 кредитов получили педагоги, чуть меньше, 565 кредитов, — медицинские работники. Общая сумма кредитов составляет 5,35 млрд рублей, средняя сумма – 4,7 млн рублей. Почти половину кредитов от общего количества взяли врачи и учителя в Якутии — 491 кредита на 2,6 млрд. На втором месте Приморье — 166 ипотек на 0,76 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Хабаровский край — 130 кредитов на 0,56 млрд рублей. Каждый новый кредит по программе — это улучшение жилищных условий конкретного квалифицированного специалиста и рост качества жизни по региону в целом», — отметил Сергей Потанин.

По данным КРДВ, в целом по ДФО на сегодняшний день порядка 50 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. Общая сумма кредитов превысила 203 млрд рублей. Банки-участники программы продолжают выдавать средства под 2% годовых и ниже. Среди регионов Дальнего Востока тройку лидеров по количеству выданных кредитов составляют:

Приморский край – 14,1 тыс. кредитов на 61,7 млрд рублей

Республика Саха (Якутия) – 10,5 тыс. кредитов на 46,8 млрд рублей;

Хабаровский край – 6,8 тыс. кредитов на 28,4 млрд рублей.

Напомним, что ежемесячно порядка 1,2 тыс. молодых семей на Дальнем Востоке получают льготные кредиты на приобретение или строительство собственного жилья по самым выгодным в стране процентным ставкам. По инициативе Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) условия программы дополняются и совершенствуются, отвечая на запросы жителей региона

Кредиты по программе «Дальневосточная ипотека» предоставляются молодым семьям, в которых супругам не более 35 лет, неполным семьям с несовершеннолетними детьми и участникам программы «Дальневосточный гектар». Кроме того, жители других регионов России смогут воспользоваться льготным кредитом под 2% при переезде на Дальний Восток, став участниками программы повышения мобильности трудовых ресурсов. С июня 2022 года воспользоваться программой могут педагогические работники, имеющие стаж работы по специальности не менее 5 лет в государственной или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории субъекта ДФО. А также работники государственных или муниципальных медицинских организаций ДФО, имеющие стаж работы не менее 5 лет. Для врачей и учителей требования к возрасту и семейному положению не предъявляются.