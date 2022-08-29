Семья взывает: Помогите найти девушку, пропавшую во время командировки!

Я, Николаева Диана Софроновна, пишу данный текст с целью привлечения внимания общественности и высокопоставленных лиц.

Моя родная сестра, Николаева Александра Софроновна, дата рождения: 03.10.1996 пропала.

Примерная хронология событий:

Моя сестра, новая сотрудница Роспотребнадзора РС(Я), которая устроилась на работу 08.08.2022, в связи с отсутствием с 2015 года филиала (работника) Роспотребнадзора в Усть-Майском районе, была направлена в данный район в командировку. Сестра одна выехала 23.08.2022 в 5-00 ч утра из Якутска в Усть-Майю на такси. По приезде в Усть-Майю переночевала в гостинице, которая впоследствии оказалась 1-комнатной квартирой. Такси, гостиницу искала и нашла сама.

Утром в 10-00 ч. 24.08.2022 она вместе с:

1)Архиповым Иваном Степановичем – главным специалистом по ГО и ЧС Усть-Майского района, 40 лет

2)Слепцовым Андреем Юрьевичем – главным экономистом Управления образования Усть-Майского района, 40 лет

3)Дьячковским Михаилом Анатольевичем – Первым заместителем главы Усть-Майского района, 56 лет

выехала из Усть-Майи в село Кюпцы для выполнения своих непосредственных обязанностей, в т.ч. инспектирования и проверки объектов. По пути Дьячковского оставили в местности Кялбик.

По словам местных, путь по воде из Усть-Майи до с. Кюпцы занимает примерно 3-4 часа.

Приплыли они в районе 11.30-12.00 в с. Кюпцы. Время в пути заняло намного меньше чем предполагали местные жители.

О том, что собирается выезжать, сестра сообщила в 14-00 своей коллеге из Роспотребнадзора, более на связь ни с кем не выходила.

В 15:00ч. 24.08.2022 они выехали из с. Кюпцы. Примерно в 16-30 ч 24.08.2022 они забрали с местности Кялбик Дьячковского. Но непонятно, что произошло за 1 час в промежутке с 14-00 до 15-00 ч.

Об исчезновении сестры попутчики сообщили только 25.08.2022 в 05-00 ч.

Судьба моей сестры, молодой девушки 25 лет, любимой дочери, сестры, жены и матери четырехлетнего ребенка остается неизвестной с 24.08.2022 примерно с 14-00 ч. до сегодняшнего дня.

В официальной сводке новостей было сказано, что в 17:00 ч. 24.08.2022 лодка перевернулась, сестра то была в жилете, то не была в жилете, выпала и утонула, а мужчины спаслись и их по прошествии 40 минут «нашли» мимо проплывающие семья Архиповых (муж и жена). Искали ли они «утонувшую» неизвестно, но поплыли сушить одежду и ночевать в лесной домик семьи Архиповых. Оттуда сотовая связь ловит, но в тот день «связи не было». Как пришла сотовая связь в 5-00 ч утра, сообщили о случившемся в администрацию Усть-Маи.

На данный момент поисками сестры занимаются родные: отец Николаев Софрон Софронович, 58 лет, родные братья Николаев Егор Софронович, Николаев Николай Софронович, муж Корякин Кирьян Олегович, свекр Корякин Олег Петрович и двое друзей семьи Бочо Степан Павлович и Агалашин Николай. Также 4 водолаза, 2 сотрудников МВД и ГИМСа, местные жители и сотрудники администрации.

25.08.2022. Из Якутска 4 водолаза приехали в 22-00 ч вечера.

25.08.2022 с утра до вечера поисками занимались 4 спасателей на двух лодках: один с МВД, другой с ГИМСа, двое сотрудников администрации: Бесперстов Геннадий Викторович, Донцу Вячеслав Евгеньевич.

Вололазы с утра 26.08.2022 приехали в администрацию. Сразу после брифинга приступили на двух лодках к поискам с теми, кто занимался поисками 25.08.22. В 14-00 ч 25.08.22 в Усть-Маю приехали и приступили к поискам родной брат Николаев Егор Софронович, муж Корякин Кирьян Олегович, друг семьи Бочо Степан Павлович, и местный житель, друг свекра Агалишин Николай.

В пятницу 26.08.22 поисками занимались водолазы, двое сотрудников администрации, муж, родной брат и двое друзей семьи.

В субботу 27.08.22 вертолёт, спасатели, одна лодка местных и родственники: отец, муж, братья, свекр и двое друзей семьи.

В воскресенье спасатели на двух лодках, местные жители на двух лодках (4 человека) и родственники.

Получается, в крупнейшем притоке реки Лены — в реке Алдан, где «утонула» моя сестра, ее поисками занимаются всего (плюс минус) 8 человек не считая родных.

Почему поисково-спасательные работы ведутся очень пассивно?

Почему руководство Роспотребнадзора РС(Я) допустило командирование в дальний район республики только что устроившегося на работу сотрудника?

К вопросу о направлении в командировку нового сотрудника следует отметить, что моя сестра устроилась на работу 08.08.2022, а о командировке ей сообщили уже 10.08.2022. Конечно, понимаю, сестра человек с высшим образованием, но опыта работы в данной службе не было…

Помогите, пожалуйста, с поиском сестры🙏🏻🙏🏻🙏🏻