Семья Васильевых из Мархи о социальной газификации

Иван ВАСИЛЬЕВ вместе с супругой живет в микрорайоне Марха с 2015 года. Все это время он отапливал дом углем, а также пробовал электрический котел. В этом году в их дом пришла социальная газификация и он поделился своими впечатлениями о программе.

Они с супругой воспитывают сына школьника.

— 5 часов – именно такой максимальный промежуток времени мы могли провести вне дома, поскольку дома стоит печь, которую надо топить углем, – рассказал Иван Васильев. – Уезжали по делам попеременно с женой, дома обязательно кто-то должен был оставаться.

По его словам, особенно тяжело было в самые большие морозы, когда температура по несколько дней держалась в районе отметки – 50С.

Улица Московская много лет ожидала газификации. Жителям выдавался отказ в связи с дефицитом пропускной способности имеющихся газовых сетей. Инициативная группа жителей обратилась к депутату Государственной Думы ФС РФ Галине Данчиковой. В этом году решением главы Якутии Айсена Николаева из государственного бюджета республики впервые выделена беспрецедентная сумма на работы по ликвидации этого дефицита – более 233 млн рублей.

Так начались строительно-монтажные работы в микрорайоне.

Как только стало известно о том, что Московская будет внесена в региональную программу газификации населенных пунктов, Васильевы были самыми первыми, кто подал заявку в «Сахатранснефтегаз». Незамедлительно они провели внутренний газопровод на участке, установили напольный энергонезависимый котел, обратившись в частную организацию. Для создания технической возможности подключения региональный оператор газификации проложил более 4 километров газораспределительной сети.

Теперь у забора семьи Васильевых уже есть газопровод-ввод. Осталось дело за малым – непосредственный пуск газа состоится в скором времени.

— Мы несказанно рады тому, что социальная газификация пришла к нам. Эта программа действительно работает, мы в этом убедились сами, – поделился глава семьи Васильевых.

Напомним, что подать заявку на социальную газификацию можно на официальном сайте регионального оператора «Сахатранснефтегаз» по адресу SG.AOSTNG.RU. Там же опубликован список необходимых документов и критерии программы.