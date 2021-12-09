Семья в Нижнем Бестяхе подключилась к газу по программе социальной газификации

Семья Павловых в Нижнем Бестяхе: «Благодарим работников «Сахатранснефтегаз» за качественную и оперативную работу по программе социальной газификации»

Газификация сельских территорий обеспечивает современный уровень комфорта. Сегодня мы расскажем о семье Павловых, которые въехали и сейчас обустраивают построенный дом в поселке Нижний Бестях, где в сентябре сотрудники Мегино-Кангаласского газового эксплуатационного участка УГРС АО «Сахатранснефтегаз» произвели пуск голубого топлива.

Павловы с двумя дочерьми – жители поселка Нижний Бестях. Двухэтажный дом по собственному проекту строили почти три года: в 2019 году залили фундамент и возвели брусовый короб. «Когда мы начали строиться, этом районе ничего не было – ни света, ни газа», – рассказывает Яна Павлова. Летом 2021 года молодая семья подала заявку на газификацию и попала под необходимые критерии социальной газификации – у них были готовы документы на дом и участок. Оформив заявку, они подписали договор с Мегино-Кангаласским газовым участком АО «Сахатранснфетегаз». «Одновременно с этим мы делали внутреннюю отделку дома, монтировали полы, красили. В сентябре нам подвели бесплатно газопровод к земельному участку, и в сентябре до наступления первых холодов мы уже въехали в наш новый дом, сейчас обустраиваемся, собираем мебель», – делится Андриан Павлов.

На участке у семьи, помимо дома, большой гараж с газовым оборудованием. «В доме очень тепло. Внутренние работы тоже провели сотрудники ЭГУ «Сахатранснефтегаз, благодарим их за качественную и оперативную работу», – поделился хозяин дома.

С осени текущего года активная работа по подключению домовладений началась в республике, к этому моменту подведено более 160 газопроводов-вводов по Якутии, всего до конца этого года планируется вывод порядка 300 стояков. Одним из первых улусов, реализующих программу социальной газификации, стал Мегино-Кангаласский. По состоянию на сегодняшний день, в улусе уже готово более 40 газопроводов-вводов, подведенных к земельным участкам семей, из которых запустились уже 23. Заявки принимают в офисах эксплуатационного участка в с. Майя, в п. Нижний Бестях, а также электронно на сайте SG.AOSTNG.RU.

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Добавим, что у программы социальной газификации нет определенного срока действия, то есть подать заявку на подключение по программе жители Якутии могут в любое время. Для подачи заявки обязательны документы, подтверждающие право собственности на жилой дом и земельный участок. Список необходимых документов, план-график газификации населенных пунктов и другая информация опубликована на SG.AOSTNG.RU. Задать любой интересующий вопрос по социальной газификации можно, кликнув на иконку конверта на сайте – форму обратной связи со специалистом.