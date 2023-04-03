03.04.2023
20:35
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Общество
Семья участника СВО, получила помощь от активистов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Заместитель руководителя ЯРО РИК Партии «Единая РОССИЯ», председатель совета отцов Губинского округа Александр Федоров совместно с товарищами организовал выездной субботник. Бригада провела ремонт сантехники, электро – монтажные работы и мелкий ремонт по дому.
– Большое спасибо ребятам за оказанную помощь. Очень оперативно пришли и все сделали. Для нас это большая помощь, без мужского плеча сложно провести такие работы. Чувствуется поддержка со стороны неравнодушных людей – поделилась супруга участника СВО.
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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