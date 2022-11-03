Семья Сидоровых: Нам посчастливилось подключиться к социальной газификации

⠀⠀В микрорайоне Марха по улице Студенческая многодетная семья СИДОРОВЫХ построила дом и не предполагала, что может обосноваться в этом доме на постоянное проживание. Вся причина была в отсутствии централизованного отопления, а для подключения газа не хватало технических возможностей. Но с момента реализации президентской программы по социальной газификации у семьи появилась возможность поселиться здесь надолго.

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⠀⠀«Нам посчастливилось подключиться к социальной газификации. Мы с начала думали скинуться деньгами с соседями, чтобы подключиться к газу, но потом узнали про программу социальной газификации и подали заявку на подключение в ноябре прошлого года, а через месяц мы уже получили одобрение. Потом в июне начались строительные работы и так быстро в октябре этого года уже произвели пуск газа к нашему дому», — говорит Светлана Сидорова.

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⠀⠀По информации главного специалиста службы технологического присоединения Артема Попова, по микрорайону Марха построено 19 распределительных сетей, общей протяженностью порядка 9 км., а по улице Студенческая заключили 14 договоров на подключение и построили 1700 метров сетей газораспределения.