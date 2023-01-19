Семья с ребенком-инвалидом получит квартиру в новом доме

Глава Якутии Айсен Николаев провел прием граждан в региональной приемной партии «Единая Россия».

К главе республики обратилась жительница г. Якутска с ребенком-инвалидом, проживающая в аварийной квартире по улице Свердлова. В данном доме, включённом в республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», есть угроза обрушения потолка. Так как семья срочно нуждается в жилье, по поручению Айсена Николаева гражданке будет предоставлена квартира в новом доме. На сегодняшний день дом уже введён в эксплуатацию, жилые помещения поставлены на кадастровый учёт, ведутся отделочные работы в квартирах.

Также к руководителю региона обратилась председатель СОНТ «Марс», члены которого на протяжении нескольких лет не могли оформить свои земельные участки, получая по разным причинам отказы на продление договоров аренды.

Гражданка поблагодарила главу республики Айсена Николаева и уполномоченного по правам человека в регионе Сардану Гурьеву за содействие в решении их вопроса. В настоящий момент уже оформлены земельные участки 10 членов товарищества. На стадии оформления документы и остальных 78 представителей объединения. Глава Якутии Айсен Николаев поручил городским властям довести эту работу до логического конца и решить вопрос в течение этого года.

Напомним, что ранее была неурегулированность в действующем законодательстве страны по земельным отношениям. Так, при получении земельных участков в целях ведения огородничества не предусматривалась приватизация. На участках, выделенных под ведение огородничества, были запрещены объекты капитального строительства.

Благодаря внесенным изменениям в федеральный закон земельные участки СОНТ, полученные под ведение огородничества, уже можно оформить в собственность. Действие этого механизма по обращению руководства республики продлено на 2023 год.