Семья Пестряковых из Якутии награждена Орденом «Родительская слава»

Указом президента России Владимира Путина за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей Людмила и Петр Пестряковы награждены Орденом «Родительская слава».

«Такие семьи – это основа будущего нашей Якутии и всей нашей страны», – сказал глава Якутии Айсен Николаев, поздравляя в своём телеграм-канале семью Пестряковых с заслуженной наградой.

Людмила и Петр Пестряковы создали семью в 1993 году в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса, позже переехали в город Якутск. В дружной семье родились семь дочек, сегодня уже подрастают три внучки.

Большую и дружную семью хорошо знают в Сайсарском округе Якутска, Пестряковы активно участвуют в различных общественных мероприятиях, благотворительных акциях.

Глава семьи Филипп Пестряков работает начальником пожарной части, является майором внутренней службы. За многолетнюю безупречную службу награждён различными ведомственными наградами и знаками отличия. Принимает активное участие в деятельности Лиги отцов Якутии, пропагандирует ценности трезвого здорового образа жизни и повышение статуса отцов в общественной, социальной и культурной жизни республики.

По его личной инициативе с 2016 года среди сотрудников частей и подразделений Якутского пожарно-спасательного гарнизона ежегодно проводятся соревнования по многоборью, куда включены национальные и пожарно-прикладные виды спорта. В 2014 году с группой друзей создал первый в городе Якутске волейбольный клуб «Аурум». С 2020 года на общественных началах работает главным тренером мужской сборной команды столицы по волейболу.

Людмила Петровна – любящая жена, заботливая мама и бабушка. Она воспитывает дочерей на своём личном примере. Прекрасно готовит, занимается рукоделием, шьёт, учит дочерей и внучек секретам ведения домашнего хозяйства.

В семье Пестряковых с большой фантазией отмечают семейные праздники и дни рождения. В семье установлены такие добрые семейные традиции, как отдых на природе, сбор ягод, грибов и различных даров природы. Всей семьёй посещают театры, музеи, кинотеатры, детские развлекательные центры, катки и бассейн. Также семья Пестряковых ежегодно изготавливает семейные календари и постоянно оказывают помощь многочисленным родственникам.

Старшая дочь Любовь сама уже мама двух очаровательных дочек, учится в магистратуре Инженерного факультета Арктического государственного агротехнологического университета. Дочь Марианна работает старшим продавцом в магазине посуды и кухонных принадлежностей «Appetit». Интересуется SMM-менеджментом, в свободное время дополнительно занимается ведением Инстаграм-страницы магазина. Дочь Нарианна – студентка третьего курса Якутского колледжа технологии и дизайна. С детства играет на национальном музыкальном инструменте хомус, занимается рисованием и фотографированием. Дочери Людмила, Елена и Лариса учатся в Саха политехническом лицее. Они не только хорошо учатся, но и принимают активное участие в научно-практических конференциях, городских фестивалях, конкурсах и смотрах художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях. Самая младшая дочь, Машенька, является воспитанницей Детского сада № 51 «Кэскил» имени Е.Г. Корниловой. Она постоянный участник детско-юношеского конкурса-фестиваля «Зима начинается с Якутии», фестиваля русского фольклора «Играй, гармонь! Звени, частушка!». Любит рисовать. В 2019 году награждена Грамотой за третье место в республиканском конкурсе детских новогодних открыток «С Новым годом!», проведённом совместно с известным художником-живописцем Мирой Аргуновой.

Дети в семье Пестряковых растут в условиях любви, заботы и взаимопонимания. Родителям удаётся формировать в детях такие черты характера, как отзывчивость, доброта, трудолюбие, ответственность, патриотизм. Благодаря своей активной жизненной позиции, организаторским способностям и тяге к творчеству семья Пестряковых является ориентиром для многих семей, вносит неоценимый вклад в развитие института семьи и развитие родного округа, города, республики.