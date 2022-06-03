Семья Пак в 2022 году въедет в новый дом по программе соцгазификации



Семья Пак из села Харыялах Верхневилюйского улуса в этом году ожидает новоселья – был построен новый дом в новом микрорайоне. В преддверии радостного события мать семейства Евдокия Васильевна поделилась подробностями о том, как им удалось в короткие сроки подать заявку на участие в федеральной программе социальной газификации и воспользоваться мерами поддержки для многодетных семей.

Заявление на подключение Евдокия Пак подала в конце октября 2021 года одной из первых в Верхневилюйском улусе. На данный момент, когда работы уже завершены, она отмечает легкость и оперативность, с которыми ее заявку отработали в Верхневилюйском эксплуатационном участке АО «Сахатранснефтегаз».

О программе социальной газификации мне рассказали в администрации наслега. Там мне сообщили, что новый дом я могу подключить к газовым сетям при помощи этой новой программы. Не теряя времени, я сразу пошла в местный филиал АО «Сахатранснефтегаз», где мне объяснили, что бесплатная догазификация будет касаться отрезка до территории участка. Я с радостью согласилась – по словам моих подруг и знакомых, ранее это стоило очень больших денег. Мы начали собирать необходимые документы. Не могу сказать, что это было долго – на всё ушло около двух недель. Видимо, это производится по упрощенной системе.

Новый дом семьи Пак находится в строящемся микрорайоне села Харыялах. На данный момент он практически готов, ожидается только проведение электричества. Семья будет одной из первых, кто заселится – из запланированных 35 новых домов пока что готовится к сдаче около шести, сообщила она.

Я много рассказывала о программе своим знакомым, делилась информацией о необходимых документах, преимуществах и прочее. В итоге удалось заинтересовать несколько семей, некоторые из них уже успели подать заявки и сейчас разбираются с бумагами. Сложности были только с тем, что дом и участок новые. Участок мы получили в порядке очереди в качестве многодетной семьи, так что поддержку от государства мы ощущаем сейчас в полной мере.

Семья Пак большая – воспитывается восемь детей, так что вся обозначенная помощь им жизненно необходима.

Хотелось бы еще отметить, что государство нам выделило субсидию на проведение газификации внутри нашего участка в размере 100 тысяч рублей (государственная субсидия для малоимущих по линии Министерства труда и социальной защиты РС(Я)). Это тоже стало существенным фактором, позволившим сэкономить нам множество денег и нервов. Вся наша семья считает, что эта программа действительно служит во благо населения, что, конечно же, чувствуем не только мы, но и остальные жители Якутии и России, – подчеркнула Евдокия Пак.

Напомним, что программа социальной газификации реализуется в регионах страны по инициативе партии «Единая Россия» при поддержке Президента РФ Владимира Путина. Всего в Республике Саха (Якутия) под программу подпадает 4 тысячи домохозяйства в 10 муниципальных районах и городском округе столицы.

Подать заявку и ознакомиться со списком необходимых документов можно на сайте регионального оператора АО «Сахатранснефтегаз» SG.AOSTNG.RU.

