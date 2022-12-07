Семья о газификации дома за счёт субсидии: Сейчас у нас тепло и благодать

Семья рассказала о газификации дома за счёт субсидии.

Многодетная молодая семья Мария и Афанасий Неустроевы, проживающие в поселке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса, столкнулись с бедой – пожар уничтожил единственный жилой дом, а причиной возгорания послужила неисправность дровяной печи. После этого семья твёрдо решила перейти на газовое отопление. Усилиями родных и близких построили новый дом и подали заявку на участие в программе социальной газификации.

«Ждать долго нам не пришлось. Уже в сентябре нам подключили газ. Работники газовой компании в короткий срок все сделали. Сейчас дома у нас тепло и благодать», — говорит отец семейства Афанасий.

По словам семьи Неустроевых, при газификации дома им удалось воспользоваться сразу двумя мерами государственной поддержки: безвозмездным проведением газовых сетей до земельного участка и единовременной адресной материальной помощью для приобретения газового оборудования.

«Это очень большая экономия для нас, и мы надеемся, что многие семьи по республике воспользовались такой возможностью. По линии министерства труда и социальной защиты республики, куда мы обратились за адресной материальной помощью, всё подробно разъяснили и очень быстро оформили договор», — сказала хозяйка домашнего очага Мария.

Напомним, что программа социальной газификации была инициирована партией «Единая Россия» в 2021 году, а решением главы Якутии Айсена Николаева в 2022 году увеличен размер единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию жилых домов от 100 до 150 тыс. рублей.