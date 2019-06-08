Семья Лукиных выиграла золотые медали Спартакиады трудящихся Якутии

Сегодня на стадионе «Туймаада» стали известны победители в соревнованиях спортивных семей. На старты в соревнованиях по спортивному туризму, настольном теннисе вышли 20 семей. А решающим этапом стала эстафета. Самой подготовленной и закаленной в тренировках и соревнованиях оказалась семья Лукиных из Чурапчи. Они выиграли практически на всех этапах и участвовали сразу в двух возрастных группах с сыном и дочерью.

Семья Лукиных – Василий Васильевич, Надежда Ивановна, старшая дочь Лилиана, сын Арчын и маленькая болельщица Айгыына уже имеют богатый опыт выступления на подобных соревнованиях. «Мы впервые участвовали семьей на “Веселых стартах” в Чурапче в 2013 году и тогда стали только шестыми, но год за годом мы улучшали результаты. Уже на следующих соревнованиях мы были вторыми, а в 2015 году впервые познали вкус победы, — рассказал отец семейства, сам являющийся по профессии учителем физкультуры, а ныне работающий преподавателем в федеральном чурапчинском институте физкультуры и спорта».

И это были только первые успехи замечательной семьи – в 2017 году они выиграли республиканский отборочный этап, а затем уже стали обладателями золотых медалей уже на Всероссийской третьей Спартакиаде трудовых коллективов в Чебоксарах. На следующий год они также завершили триумфом соревнования спортивных семей на очередных Всероссийских сельских Играх.

«Мы всей семье занимаемся бегом, — продолжает Василий Васильевич, — старшая дочка Лилиана окончив начальную школу, сразу же пошла в спортивную школу-интернат в Чурапче, где занимается легкой атлетикой. Я сам четыре года назад был победителем III Игр народов Якутии в Наме в марафоне и теперь готовлюсь защищать титул уже в Амге. Дочка, кстати тоже уже на следующей неделе будет бороться за путевки на главный старт года».

Надежда Ивановна тоже имеет высокие спортивные результаты, хотя бегом начала заниматься лишь в 2013 году. «Тогда я начала заниматься для своего здоровья, бегала пару раз в неделю, но потом вошла во вкус и теперь уже нахожу время для тренировок практически каждый день, — рассказывает она. – Меня, конечно же, тренирует мой муж. Он всегда помогает мне своими советами, делится опытом. На первых соревнованиях я участвовала в своем улусе в забеге на 2 км и достаточно неожиданно для себя победила и вошла в состав сборной команды. Затем я приняла участие на Играх Манчаары в Верхневилюйске, а теперь вместе с мужем и дочкой готовлюсь выступить на Играх в Амге в забеге на 1500 м».

Сын Арчын тоже спортсмен – он занимается настольным теннисом, а младшая дочка Айгыына уже выиграла свою первую золотую медаль на соревнованиях в детском саду в мини-волейболе. Кстати, дружная семья Лукиных отмечает в этом году 15-летие супружеской жизни, с чем мы их тоже поздравляем.