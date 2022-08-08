Семья из Якутии разбилась на трассе в Амурской области





Супруга водителя легкового автомобиля погибла на месте.

По пути из Владивостока домой семья из Якутии попала в аварию на 1375-м км федеральной автомобильной дороги «Амур» в Свободненском районе Амурской области. В результате происшествия погибли 41-летняя женщина и 8-летний ребенок, сообщает пресс-служба СУ СК РФ Приамурья.

«Глава семьи при обгоне выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с движущимся навстречу самосвалом БЦМ-59, который опрокинулся в кювет. После этого легковой автомобиль отбросило на леерное ограждение и попутно двигавшийся автомобиль Урал», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что супруга водителя легкового автомобиля, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, погибла на месте. Сам мужчина, а также двое его детей 8 и 14 лет, находившихся на заднем сиденье, были доставлены в больницу. Младший ребенок скончался в медицинском учреждении.