Семья Илларионовых благодарит…
Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь, поддержку в организации и проведении похорон нашего горячо любимого сына, внука, племянника, отца Иннокентия Иннокентьевича ИЛЛАРИОНОВА.
• депутатам и сотрудникам аппарата Якутской городской Думы, лично Председателю Альберту Никандровичу СЕМЕНОВУ;
• народному депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) ГОЛОМАРЕВОЙ Елене Христофоровне;
• администрации Оленекского эвенкийского национального района, и.о. главы района Ивану Александровичу САВВИНОВУ, Оленекскому землячеству в г. Якутске, коллективу Оленекской детской юношеской спортивной школы, выпускникам 86 и 92 гг. Оленекской средней школы;
• председателям Районных советов депутатов — членам Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха(Якутия);
• членам Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления;
• членам Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
• одноклассникам, друзьям и коллегам Иннокентия;
• коллегам, друзьям, подругам, однокурсникам матери Иннокентия — Туйаары Иннокентьевны;
• родственникам Александровым из Амгинского, Кельбиновым, Мироновым из Олекминского, Илларионовым, Николаевым из Оленекского, Орестовым, Желобцовым из Хангаласского районов, всем родным и близким, разделившим с нами горе нашей утраты.
Благодарим, что в эти трудные дни вы были с нами рядом. Ваши теплые и добрые слова помогают укрепить наши душевные силы и успокоить нашу боль. Огромное спасибо за сочувствие и поддержку.
Семья Илларионовых
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