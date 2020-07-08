Семья Илларионовых благодарит…

Выражаем сердечную благодарность за моральную и материальную помощь, поддержку в организации и проведении похорон нашего горячо любимого сына, внука, племянника, отца Иннокентия Иннокентьевича ИЛЛАРИОНОВА.

• депутатам и сотрудникам аппарата Якутской городской Думы, лично Председателю Альберту Никандровичу СЕМЕНОВУ;

• народному депутату Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) ГОЛОМАРЕВОЙ Елене Христофоровне;

• администрации Оленекского эвенкийского национального района, и.о. главы района Ивану Александровичу САВВИНОВУ, Оленекскому землячеству в г. Якутске, коллективу Оленекской детской юношеской спортивной школы, выпускникам 86 и 92 гг. Оленекской средней школы;

• председателям Районных советов депутатов — членам Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха(Якутия);

• членам Якутского регионального отделения Всероссийского Совета местного самоуправления;

• членам Местного политического совета Якутского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

• одноклассникам, друзьям и коллегам Иннокентия;

• коллегам, друзьям, подругам, однокурсникам матери Иннокентия — Туйаары Иннокентьевны;

• родственникам Александровым из Амгинского, Кельбиновым, Мироновым из Олекминского, Илларионовым, Николаевым из Оленекского, Орестовым, Желобцовым из Хангаласского районов, всем родным и близким, разделившим с нами горе нашей утраты.

Благодарим, что в эти трудные дни вы были с нами рядом. Ваши теплые и добрые слова помогают укрепить наши душевные силы и успокоить нашу боль. Огромное спасибо за сочувствие и поддержку.

Семья Илларионовых