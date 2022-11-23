Семья Дьячковских – победители Всероссийского конкурса «Семья года»!

Решением оргкомитета Всероссийского конкурса «Семья года» семья Светланы и Василия ДЬЯЧКОВСКИХ их Чурапчинского улуса стала победителем в номинации «Семья – хранитель традиций». Семья Дьячковских награждается Почетным дипломом и занесена в книгу — «Почетная книга. Россия. 2022».

Якутию во Всероссийском конкурсе представляли 5 семей, которые стали победителями регионального этапа — семьи Анжелики и Радомира НИКИТИНЫХ из Мегино-Канагаласского улуса и Вероники и Романа СЕМЕНОВЫХ из Оленекского эвенкийского национального улуса в номинации «Молодая семья»; в номинации «Многодетная семья» Людмила и Леонид ПАВЛОВЫ из Горного улуса; Евдокия и Симон БЫККАСОВЫ из Верхневилюйского улуса в номинации «Сельская семья».

Всем участникам Всероссийского конкурса «Семья года» будут вручены свидетельства об участии и их имена, истории семей войдут в национальную книгу-летопись семей «Семья года. Россия. 2022 год».

Памятные книги и свидетельства об участии семей будут вручены в ходе республиканского фестиваля «Семья года», который пройдет 15 декабря. Также церемония чествования семей-победителей Всероссийского конкурса «Семья года» состоится на федеральном телеканале 27 ноября 2022 г.

Всероссийский конкурс «Семья года» прошел в этом году в седьмой раз. В этом году в оргкомитет Всероссийского конкурса поступило 355 представлений: «Многодетная семья» — 70 семей, «Молодая семья»- 72 семьи, «Сельская семья» — 75 семей, «Золотая семья»- 67 семей «Семья — хранитель традиций» — 71 семья. Решением Оргкомитета определены 85 семей-победителей: в том числе «Многодетная семья» — 20 семей, «Молодая семья» — 13 семей, «Сельская семья» — 18 семей, «Золотая семья» — 12 семей, «Семья – хранитель традиций» — 22 семьи. Конкурс направлен на повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. Организаторами конкурса являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Региональный Организатор Всероссийского конкурса — Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), министр Елена Волкова – член Организационного состава Всероссийского конкурса «Семья года».