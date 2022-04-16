Семья беженцев из ЛНР живет в Якутске в пункте временного размещения

По решению Республиканского оперативного штаба по приему и размещению граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой народной Республики и Луганской народной Республики, в Республике Саха (Якутия) организованы пункты временного размещения. Прибывшим семьям профильными министерствами и ведомствами оказывается содействие в оформлении необходимых документов, в вопросах социально-бытового обустройства, трудоустройства, образования детей, предоставляется гуманитарная помощь.

В настоящее время в пункте временного размещения в городе Якутске проживает семья, прибывшая из Луганской области. 15 и 16 апреля заместитель министра труда и социального развития республики Альбина Трубина совместно с представителями управления социальной защиты населения, центра занятости населения города Якутска провели встречу с прибывшей семьей.

По итогам встречи минтрудом республики оказана консультационная помощь семье по вопросам оформления необходимых документов, мерам социальной поддержки, трудоустройству, устройству в школу детей и другим вопросам, а также оказана гуманитарная помощь.