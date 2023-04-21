Семья Аракчеевых – это семья с богатыми семейными традициями

30 апреля огнеборцы всей страны отметят свой профессиональный праздник. В рубрике #ДинастииМЧС мы рассказываем о семьях, достойно несущих службу в системе МЧС России и рады представить династию Аракчеевых.

Глава семейства, Аракчеев Анатолий Юрьевич проработал в системе МЧС России более 20 лет. За его плечами большой опыт тушения пожаров, а спасенные жизни измеряются десятками. За время службы прошел путь от пожарного до заместителя начальника шестнадцатой пожарной части Нерюнгринского гарнизона. В течение многих лет на должности старшего преподавателя специальных дисциплин учебного пункта делился своим опытом, навыками и знаниями с молодыми, вновь принятыми сотрудниками и работниками пожарной охраны.

– В 1988 году после службы в армии я приехал погостить к брату в г. Нерюнгри и в последствии остался. В том же году начал свою трудовую деятельность на Крайнем Севере в отделе рабочего снабжения в государственном угольном предприятии. В 1994 году я был принят на службу в пожарную охрану на должность старшего мастера ГДЗС. В июне 2016 года вышел на пенсию, – рассказал Анатолий Аракчеев.

Стоит отметить, что Анатолий является участником боевых действий в Республике Афганистан, он награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «Воину-интернационалисту», юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР», медалью Республики Афганистан «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» и многими другими. В 2019 году за патриотическое воспитание молодежи Анатолий Юрьевич получил государственную награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Супруга Анатолия – Аракчеева Светлана Прокопьевна начинала свой профессиональный путь с должности радиотелефониста пожарной № 25 п. Беркакит. В 2001 году была назначена на должность диспетчера центрального пункта пожарной связи.

– В 1999 году я с огромным желанием и энтузиазмом пришла на службу в пожарную охрану. Теперь, выйдя на пенсию в связи с достижением предельного возраста, я не смогла окончательно расстаться с любимой работой, сейчас я продолжаю свою трудовую деятельность диспетчером в пожарно-спасательном подразделении угледобывающего предприятия, – рассказала Светлана Аракчеева.

Коллеги Светланы отмечают, что Светлана Прокопьевна «это грамотный специалист, добросовестный и исполнительный сотрудник, она всегда пользовалась заслуженным авторитетом среди своих коллег».

За высокие результаты в служебной деятельности Светлана неоднократно поощрялась руководством МЧС России и региональным управлением. Анатолий Юрьевич и Светлана Прокопьевна – это люди с активной жизненной позицией. Они постоянные участники различных спортивных и культурно-массовых мероприятий, как в Нерюнгринском гарнизоне пожарной охраны, так и в Нерюнгринском районе в целом. Семья Аракчеевых – это семья с богатыми семейными традициями. Тому подтверждение профессиональный выбор их детей. Их сыновья Андрей и Евгений на сегодняшний день так же работают в подразделениях МЧС России.

Старший сын Андрей служил пожарным в пожарных частях Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона с 2013 г. по 2019 г. С февраля 2019 года он служит в должности респираторщика Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода филиала «Военизированного горноспасательного отряда Дальнего востока» ФГУП «ВГСЧ».

Евгений после службы в Вооруженных Силах поступил в 2012 году на службу в 4 пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) на должность пожарного.

– Мой отец всегда был и остается для меня примером для подражания. Выбор моей профессии не был вопросом для меня, ведь я, как и отец, захотел связать свою судьбу с пожарной охраной, – рассказал Евгений Аракчеев.

Еще в этой семье подрастает дочь Анастасия, ей всего 16 лет. И как сложится ее жизнь в дальнейшем неизвестно, но ни для кого не будет большим удивлением, если Анастасия выберет свою будущую профессию, связанную с Пожарной охраной.