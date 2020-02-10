Семья Алексеевых выражает благодарность за поддержку в похоронах

Приносим большую благодарность за организацию и помощь в похоронах любимого отца АЛЕКСЕЕВА Николая Петровича, братьев, родных АЛЕКСЕЕВЫХ:

Афанасия Егоровича и Петра Николаевича, АНДРЕЕВЫХ: Никиту Викторовича и Александра Викторовича, ХАРЛАМПЬЕВА Марка Романовича, ПАВЛОВЫХ: Герасима Николаевича и Игоря Николаевича, ЗАРОВНЯЕВЫХ: Георгия и Семена Семеновичей, родных сестер отца Марию, Катю, Ульяну.

Пусть наш родной папа, дядя, брат спокойно покоится, пусть земля будет ему пухом.



Сыновья Виктор и Александр, дочь Ирина

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