Семинар по нутрициологии пройдет в Якутске

24 ноября Республиканская клиническая больница №3 проводит научно-практический семинар «Роль диагностики и коррекции нарушения элементного баланса в 4П медицине».

В нем примут участие ведущие эксперты, ученые из Москвы и Якутска.

Модераторами семинара выступят доктор медицинских наук, главный врач ГАУ РС (Я) «Республиканская клиническая больница №3» Ольга Викторовна ТАТАРИНОВА и кандидат медицинских наук, заведующая Центром предиктивной медицины и биоинформатики «РКБ №3», доцент кафедры мединститута СВФУ имени М.К. Аммосова Александра Степановна АСЕКРИТОВА.

Как пояснила главврач РКБ №3 Ольга Татаринова, медицина по принципу четырех «П» базируется на четырех основных компонентах. Во – первых, она направлена на выявление предрасположенности к развитию заболеваний (П1 — предикция). Во – вторых, это предотвращение появления заболеваний (П2 — превентивность). В — третьих, она подразумевает индивидуальный подход к каждому пациенту (П3 — персонализация). И одно из не менее главных постулатов, на котором базируется 4П медицина — это мотивированное участие пациента в профилактике заболеваний (П4 — партисипативность).

РКБ №3, которая в этом году отметила 90-летний юбилей, специализируется на гериатрии, медицинской реабилитации и персонализированной медицине. Поэтому выбор темы семинара неслучаен.

«Наша больница постоянно и активно ведет информационно — просветительскую работу не только среди населения, но и медицинского сообщества», — заявила Ольга Викторовна.

Она с гордостью отметила, что коллективу РКБ №3 удается совмещать научный подход и практическое применение новейших методов профилактики, диагностики и лечения. По ее словам, в юбилейный год больница провела немалое количество обучающих семинаров для медперсонала, мастер-классов по уходу для родственников тяжелобольных пациентов, бесплатное исследование среди женщин по раннему выявлению рака матки на основе ВПЧ диагностики, активно освещала в СМИ различные актуальные и острые темы. И, вот, на днях пройдет семинар по нутрициологии – сбалансированному питанию. На нем о персонализированном питании: традициях и инновациях расскажет кандидат медицинских наук, со-руководитель направления «превентивная медицина» ХелсНет Национальной технологической инициативы, координатор профессионального сообщества практик превентивной медицины Агентства стратегических инициатив Сергей Юрьевич ЧУДАКОВ. Вопросы, связанные с диагностикой и коррекцией элементного статуса, как важнейшего эпигенетического инструмента персонализированной превентивной медицины в своем выступлении поднимет доктор медицинских наук, профессор, заведующий лабораторией молекулярной диетологии Института персонализированной медицины «Первого Московского государственного медуниверситета имени И.М. Сеченова», заведующий кафедрой медицинской элементологии мединститута «Российского университета дружбы народов» Анатолий Викторович СКАЛЬНЫЙ. Об элементном статусе жителей Вилюйского региона проинформируют доктор медицинских наук, профессор, академик АН РС(Я), профессор СВФУ Пальмира Георгиевна ПЕТРОВА и доктор медицинских наук, доцент СВФУ Наталья Владимировна БОРИСОВА. С моделью риска развития артериальной гипертензии в зависимости от содержания микроэлементов в моче ознакомит доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Центра биоэлементологии и экологии человека «Первого Московского государственного медуниверситета имени И.М. Сеченова» Андрей Анатольевич ЛОБАНОВ.

Эту же тему в своем выступлении дополнит кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Центра биоэлементологии и экологии человека Сергей Васильевич АНДРОНОВ. Роль генетики и питания затронет в своем докладе кандидат биологических наук, руководитель образовательных проектов медико-генетического центра Genotek Дмитрий Михайлович КРИВОШЕЕВ. РКБ №3 в ходе семинара также представит свою уникальную авторскую разработку — персонализированную структурированную программу по модификации образа жизни «Гормезис». В частности, с программой «Гормезис» участников семинара ознакомит кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог высшей квалификационной категории «РКБ №3» Колымана Константиновна СОЗОНОВА.

Планируется, что в мероприятии примут участие представители медицинских организаций, научного сообщества и общественности республики. Он-лайн трансляцию семинара по ссылке

https://leader-id.ru/events/349739 могут посмотреть все желающие. Трансляция в реальном времени начнется 24 ноября в 14 ч 00 мин.