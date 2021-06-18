Семьи в трудных ситуациях могут рассчитывать на помощь

Чтобы обеспечить комплексную работу системы мер помощи семьям с детьми разного возраста, «Единая Россия» совершенствовала федеральное законодательство в течение последних 5 лет. Одним из главных направлений поддержки стало расширение программы материнского капитала.

«Он увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться – раньше этого не было. Теперь выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала – его можно потратить на строительство частного дома», – отметила координатор партийного проекта «Крепкая семья», первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия»).

Отметим, что Якутия является одним из тех регионов страны, где большое внимание уделяется вопросам демографической политики. Председатель постоянного комитета (Ил Тумэн) по делам семьи и детства, народный депутат Якутии от Центрального одномандатного округа № 4 Алена Атласова возглавляет постоянный комитет (Ил Тумэн) по делам семьи и детства. «Сегодня в республике стоит задача снизить уровень бедности к концу 2021 года до 17,5%. По итогам выборочного наблюдения, проведенного Саха (Якутия) стат в 2020 году, наибольшее количество малоимущих семей расположено в сельской местности — 59,3 процента, имеют детей в возрасте до 16 лет — 86,7 процента. А это значит, что мы должны поддерживать, прежде всего, семьи с детьми, проживающие на селе.

Благодаря традиционной многодетности по естественному приросту населения и по рождаемости Якутия занимает 7 место среди регионов России и 1 место на Дальнем Востоке. При этом почти 40% детей, рожденных в 2020 году, являются третьими или последующими детьми в семьях. Поэтому наша поддержка также должна быть направлена на многодетные семьи, которые вносят самый существенный вклад в демографию республики.

По итогам 2020 года, миграционная убыль населения, впервые начиная с 1990 года, сменилась ее приростом, численность населения увеличилась на 1,03% и составила на 1 января 2021 года 982,0 тыс. человек. Это свидетельствует о последовательной демографической политике, проводимой в нашей республике. Только во взаимодействии законодательной и исполнительной власти, а также при участии общественности, мы можем достигнуть общих целей в демографической и семейной политике», — подчеркнула Алена Атласова.

Справочно

На 1 января 2021 года количество многодетных семей в республике составляет 31 562 семьи (на 1 января 2020 года – 29 385, на 1 января 2019 года – 27 116).

В 2020 году Айсеном Николаевым были поддержаны предложения комитета по делам семьи и детства о единовременной выплате выпускникам 11 классов, а также об освобождении многодетных семей от уплаты транспортного налога. Кроме того, изменена форма удостоверения многодетной семьи: теперь помимо сведений о матери, в удостоверении указываются сведения об отце многодетной семьи.

Напомним, что одной из мер поддержки многодетных семей является предоставление республиканского материнского капитала «Семья» при рождении третьего ребенка.

«В настоящее время институт регионального материнского капитала введен практически во всех субъектах Российской Федерации. В нашей республике данная мера установлена с 2011 года. В 2019 году по законодательной инициативе народных депутатов перечень направлений расходования средств материнского капитала расширен возможностью оплаты проезда ребенка к месту лечения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и обратно. В текущем году в первом чтении принят законопроект народных депутатов о возможности подведения инженерных коммуникаций к индивидуальному жилому дому за счет средств республиканского материнского капитала.

Вместе с тем, к сожалению, размер республиканского материнского капитала «Семья» не меняется с 2017 года и на сегодня составляет 139 тысяч 716 рублей», — подытожила депутат.

На улучшение жилищных условий многодетных ориентирована и выплата в 450 тысяч рублей – средства выдают на погашение ипотеки, в том числе льготной. Таким правом уже воспользовались порядка 70 тысяч семей.

При поддержке «Единой России» появились новые выплаты для семей с детьми от трех до семи лет и от восьми до 17, напомнила парламентарий. Последние начнут действовать с 1 июля этого года. О необходимости такой помощи в своем Послании говорил Президент – партия оперативно внесла необходимые изменения в законодательство. Теперь одинокие родители могут рассчитывать на пособие в размере не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка.

Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно. Инициативу озвучили участники Социального онлайн-форума «Единой России» в декабре 2020 года – Владимир Путин в Послании ее поддержал.

В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза – с 3375 до 6750 рублей – увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Также повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13 504 рублей.

«Нельзя не обратить внимание и на законодательные изменения, касающиеся детей-сирот, – отметила Ольга Окунева. – Я была в числе авторов закона, по которому они получают бессрочное право на льготное обучение в вузах без возрастных ограничений. Им могут воспользоваться более 40 тысяч человек ежегодно».

Кроме того, братья и сестры из одной семьи получили приоритетное право на зачисление в один детский сад или школу независимо от места прописки. Еще одна инициатива – 100% оплата больничного по уходу за ребенком родителям детей до семи лет включительно – заработает с 1 сентября. Госдума приняла, а СовФед единогласно одобрил соответствующие поправки в закон в мае.

Изменения коснулись и сферы детского отдыха. По предложению партии родители уже могут вернуть половину стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря. При этом многодетным родителям предоставлена возможность планировать отпуск в удобное для себя время.

В совокупности с выплатами, которые семьи получают от государства, предложенные партией меры гарантируют поддержку фактически до совершеннолетия детей, говорит председатель «Совета Матерей», победитель предварительного голосования «Единой России» Татьяна Буцкая.

«Для экспертов эти льготы – однозначный показатель того, что поддержка семей с детьми в России сейчас организована на высоком уровне. Появились выплаты для беременных и практически до 17-летнего возраста. Есть ежемесячная выплата на ребенка с 8 до 16 лет. Какая бы ни сложилась сложная ситуация – семья защищена. А «Единая Россия» и общественные организации совместно обеспечат информирование о льготах всех получателей», – сказала Татьяна Буцкая.

В регионах также действуют свои системы соцгарантий, напомнила она. Это в целом создает «подушку безопасности» для молодых семей и многодетных.

Напомним, 9 июня Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев дал старт отчетной кампании партии и подвел итоги ее работы за пять лет. Он подчеркнул, что предвыборная Программа 2016 года выполнена – она выдержала проверку на прочность и оставалась актуальной все это время. В течение месяца депутаты всех уровней, от федерального до муниципального, секретари региональных отделений «Единой России» проведут встречи с избирателями и расскажут о результатах своей работы.