Семьи с пятью и более детьми освободят от имущественного налога

Многодетные семьи с пятью и более детьми полностью освободят от налога на имущество физических лиц. Соответствующий указ подписан главой республики Айсеном Николаевым от 30 декабря 2021г.

Внесение изменений в налоговую политику городского округа, а также утверждение порядка оплаты труда работников органов местного самоуправления и утверждение отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты г. Якутска за 2021 год рассмотрели 14 апреля на постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Якутской городской Думы.

По информации Департамента финансов Окружной администрации, потенциальное количество льготной категории лиц составит порядка 1200 человек. Принятие данного нормативно-правового акта приведет к снижению доходов местного бюджета г. Якутска на 2022г. оценочно на 467,5 тыс. руб. с постепенным увеличением на последующие годы.

Депутаты единогласно решили поддержать многодетных семей. Помимо этого, для приведения в соответствие с федеральным, республиканским законом, был рассмотрен вопрос повышения заработной платы лиц, замещающих муниципальные должности, а именно заместителя председателя контрольно-счетного органа и аудитора. При этом, рост заработной платы составит 42%.

Председатель Контрольно-счетной палаты г. Якутска Руслан Неустроев сообщил, что за 2021 год проведено 33 контрольных мероприятия, составлены 53 акта по проверенным объектам. Общий объем проверенных средств составил 40 млрд. руб.

Контрольно-счетной палатой за отчетный период выявлено 314 фактов нарушений. Нарушения выявлены при формировании и исполнении бюджета, ведении бухгалтерского учета, имеется нецелевое использование средств, нарушения при осуществлении закупок и.т.д.

Первый заместитель Председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова подчеркнула, что уровень заработной платы соответствует уровню ответственности их работы.

Председатель постоянной комиссии Сергей Черных поблагодарил Руслана Петровича за подробный содержательный отчет, членов комиссии за 100% кворум, а докладчикам порекомендовал давать четкие и внятные пояснения, чтобы не возникало дополнительных вопросов при обсуждении финансовых вопросов.