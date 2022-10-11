Семьи мобилизованных начали получать единовременные выплаты

В Якутии семьи мобилизованных и добровольцев-контрактников начали получать единовременные выплаты в 200 тысяч рублей.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«В соответствии с моим Указом «О мерах поддержки семей военнослужащих и граждан, исполняющих (исполнявших) служебные обязанности в составе Вооруженных Сил РФ» сегодня первым 26 семьям из числа семей мобилизованных поступила единовременная выплата в 200 тысяч рублей», – сообщил Айсен Николаев.

Решением Главы республики единовременную выплату получают члены семей мобилизованных граждан (военнослужащих, призванных на военную службу в период частичной мобилизации), принимающие или принимавшие участие с 24 февраля 2022 г. в специальной военной операции и заключившие в добровольном порядке контракты на выполнение специальных военных задач с 24 февраля 2022 года.

Кроме того, указом Главы региона установлены другие меры поддержки для детей и родителей военнослужащих: освобождение от платы в детских садах и бесплатное питание учащихся 5-11 классов в период военной службы родителя, приоритетное поступление на целевое обучение в высшие и средние специальные учебные заведения, повышенная стипендия в период военной службы родителя, бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря детям и бесплатное санаторно-курортное лечение родителям военнослужащего.

«Мы будем поддерживать наших героев и их семьи!» – почеркнул Айсен Николаев.

Заявление можно подать в офисах МФЦ «Мои документы» и на портале e-yakutia.ru.

При подаче заявления с собой нужно иметь документы, удостоверяющие личность заявителя, реквизиты СНИЛС всех членов семьи, документы, подтверждающие родство (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении) и реквизиты лицевого счёта.