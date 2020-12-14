Семьи из Чурапчинского улуса получили награды фестиваля «Семья года-2020»

Трем семьям победителям Республиканского фестиваля «Семья года-2020» из Чурапчинского улуса министр труда и социального развития Якутии Елена ВОЛКОВА торжественно вручила награды и призы.

В номинации «Семья – хранитель традиций» первое место завоевала семья АНУФРИЕВЫХ. Им вручили дипломы победителей республиканского конкурса «Семья — 2020», а также премию главы Якутии — сертификат номиналом в 300 тысяч рублей. От министерства труда и социального развития РС(Я) — плазменный телевизор. Ануфриевы служат примером якутской семьи, сохраняющей традиционный уклад жизни, воспитывая детей с активной жизненной позицией, поддерживая их творческий потенциал. У Ивана Васильевича и Акулины Семеновны стаж совместной жизни составляет 35 лет. Они воспитали пятерых детей и сегодня имеют уже 10 внуков. В 2000 году глава семьи стал победителем республиканской ярмарки сельского хозяйства, он — обладатель сертификата на автомашину УАЗ от Президента РС (Я), обладатель знака «За вклад СХПК Чурапча» за многолетний труд, отличник сельского хозяйства, 2010 г., обладатель гранта Президента РС (Я), 2013 г., заслуженный фермер России, 2014 г., лауреат премии Чурапчинского улуса имени героя Р.И. Константиновна, 2014 г. Супруга Акулина Семеновна работает врачом-стоматологом, является народным мастером Чурапчинского улуса. Семья Ануфриевых имеет подсобное хозяйство — сайылык, где развивает коневодство. Также в их жизни особое место имеет традиционное рукоделие: изготовление изделий из конского волоса, обработка шкур, шитье, которое передается из поколения в поколение. Семья Ануфриевых активно участвует во всех проводимых культурных мероприятиях села, улуса, республики, и ведет здоровый образ жизни.

Второе место в номинации «Сельская семья» завоевала семья ШЕЛОМОВЫХ. Их наградили дипломом 2 степени республиканского семейного конкурса «Сельская семья Республики Саха (Якутия) – 2020», дипломом 2 места Республиканского фестиваля «Семья года-2020» в рамках Всероссийского конкурса «Семья года» и сертификат на приобретение мебели. Иван Иванович и Анастасия Ивановна создали семейный союз в августе 1990 года. Сегодня они воспитывают четверых детей. Иван Иванович, получив техническое образование, достойно продолжает дело своего отца — известного в улусе труженика сельского хозяйства. Строительные навыки пригодились не только в работе, но и в домашнем хозяйстве — в оригинальных сооружениях и изделиях из дерева. Анастасия Ивановна по специальности фельдшер-лаборант, экономист-бухгалтер. С 2013 года — председатель ЖСПК «Бахсы», директор СХОПК «Улаан». В 2005 и 2012 годах избиралась депутатом Бахсытского наслежного совета. Сегодня она возглавляет коллективное фермерское хозяйство, где трудятся члены семьи. Шеломовы в течение многих лет являются активными участниками семейного, предпринимательского, фермерского, спортивного движения в улусе. Традиции, обычаи семьи направлены на гармоничное развитие детей, на формирование их жизненных ценностей.

Еще одними финалистами республиканского конкурса «Семья года — 2020» в номинации «Многодетная семья» стали Февронья и Семен АНДРЕЕВЫ. Они заняли второе место. Им вручили диплом 2 степени республиканского семейного конкурса, дипломом 2 места Республиканского фестиваля «Семья года-2020» в рамках Всероссийского конкурса «Семья года» и сертификат на приобретение мебели. В семье воспитываются 7 детей. Глава семьи Семен Семенович является мастером по сварочным работам, резьбе из дерева, увлекается охотой и рыбалкой. Он никогда не отказывается от помощи по сварочным работам, в прошлом году с его помощью был возведен сквер ТОС «Когалы».Жена Февронья Егоровна увлекается шитьем, вязанием и бисероплетением. Семья Андреевых активно участвует во всех проводимых культурных и спортивных мероприятиях, субботниках территориального общественного самоуправления «Когалы», села Чурапча и улуса. Ни один субботник по очистке территории и ни одно строительство ТОС «Когалы» не проходит без участия семьи Андреевых. Они всегда участвуют в общественной жизни детского сада и школы, что подтверждают многочисленные благодарственные письма администрации образовательных учреждений. За большой вклад в социально — экономическое развитие села и улуса, за достойное воспитание подрастающего поколения Февронья Егоровна была награждена премией лучшей матери им. П.П. Борисовой.

Республиканский фестиваль «Семья года – 2020» проведен под девизом «Моя семья – моя республика» по пяти номинациям: «Семья – хранитель традиций», «Сельская семья», «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Кочевая семья». Всего в конкурсах приняли участие 86 семей из 32 муниципальных районов.